Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма приговорили к сроку за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила - в опубликованном сообщении есть признаки оправдания терроризма. По месту проживания фигуранта изъят компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:35 26.02.2026 (обновлено: 15:37 26.02.2026)
 
Боец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма приговорили к сроку за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Керчи 1975 года рождения, который под псевдонимом "Ай Яй" на странице одного из сообществ в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Кремле", - говорится в сообщении.
Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила - в опубликованном сообщении есть признаки оправдания терроризма. По месту проживания фигуранта изъят компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Крым Новости Крыма Кремль Владимир Путин (политик) УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Керчь
 
