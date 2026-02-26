https://crimea.ria.ru/20260226/zhitelya-kryma-nakazali-za-opravdanie-ataki-bpla-na-rezidentsiyu-putina-1153515041.html
Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Жителя Крыма приговорили к сроку за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила - в опубликованном сообщении есть признаки оправдания терроризма. По месту проживания фигуранта изъят компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:35 26.02.2026 (обновлено: 15:37 26.02.2026)