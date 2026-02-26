Рейтинг@Mail.ru
"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/zakon-o-tishine-na-kubani-vstupit-v-silu-s-1-marta--1153495960.html
"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта
"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта - РИА Новости Крым, 26.02.2026
"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта
С 1 марта в Краснодарском крае вступает в силу так называемый "закон о тишине". Теперь кубанцам нельзя шуметь ежедневно с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. Об... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T09:49
2026-02-26T09:49
краснодарский край
новости
мвд по краснодарскому краю
правонарушения
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07f870ad916a58d59c5117d0c1cc4e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в Краснодарском крае вступает в силу так называемый "закон о тишине". Теперь кубанцам нельзя шуметь ежедневно с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. Об этом напомнили в Главном управлении МВД по региону.Так, размер штрафа для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы значительно выше, уточнили в правоохранительном ведомстве.Под запрет попадают: громкая музыка из машин и заведений, пение, игра на музыкальных инструментах, строительные и ремонтные работы, погрузка и разгрузка. Запрещены также громкие сигналы и другие шумные действия.Однако при этом разрешены громкие аварийные и спасательные работы, не попадает под запрет вывоз мусора и уборка территорий.Ранее начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Борсук, комментируя инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в правоохранительные органы, заявила, что шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, потому что право граждан на частную собственность охраняется Конституцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуКак соседи могут влиять на психикуШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_143:129:1109:853_1920x0_80_0_0_8c3c4df363d1347477c81cccff332e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, правонарушения, закон и право
"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта

В Краснодарском крае с 1 марта вступает в силу "закон о тишине"

09:49 26.02.2026
 
© РосавиацияАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик
© Росавиация
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в Краснодарском крае вступает в силу так называемый "закон о тишине". Теперь кубанцам нельзя шуметь ежедневно с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. Об этом напомнили в Главном управлении МВД по региону.
"1 марта 2026 года в Краснодарском крае нельзя шуметь: в будни — с 23:00 до 08:00; в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00; во все дни с 13:00 до 15:00. Нарушение тишины влечет за собой административный штраф", - говорится в сообщении.
Так, размер штрафа для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы значительно выше, уточнили в правоохранительном ведомстве.
Под запрет попадают: громкая музыка из машин и заведений, пение, игра на музыкальных инструментах, строительные и ремонтные работы, погрузка и разгрузка. Запрещены также громкие сигналы и другие шумные действия.
Однако при этом разрешены громкие аварийные и спасательные работы, не попадает под запрет вывоз мусора и уборка территорий.
Ранее начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Борсук, комментируя инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в правоохранительные органы, заявила, что шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, потому что право граждан на частную собственность охраняется Конституцией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону
Как соседи могут влиять на психику
Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
 
Краснодарский крайНовостиМВД по Краснодарскому краюПравонарушенияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
10:40В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
10:30В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
10:21Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
10:05Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
09:59Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
09:49"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта
09:34Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне
09:25В России введут новый ГОСТ на пиво
09:19В Крыму обесточены четыре села
09:05Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
08:44Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
08:30День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
08:13Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
07:54Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
07:37Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
07:10ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
06:58Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
06:30Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
06:07Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
Лента новостейМолния