"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта

С 1 марта в Краснодарском крае вступает в силу так называемый "закон о тишине". Теперь кубанцам нельзя шуметь ежедневно с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в Краснодарском крае вступает в силу так называемый "закон о тишине". Теперь кубанцам нельзя шуметь ежедневно с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. Об этом напомнили в Главном управлении МВД по региону.Так, размер штрафа для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы значительно выше, уточнили в правоохранительном ведомстве.Под запрет попадают: громкая музыка из машин и заведений, пение, игра на музыкальных инструментах, строительные и ремонтные работы, погрузка и разгрузка. Запрещены также громкие сигналы и другие шумные действия.Однако при этом разрешены громкие аварийные и спасательные работы, не попадает под запрет вывоз мусора и уборка территорий.Ранее начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Борсук, комментируя инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в правоохранительные органы, заявила, что шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, потому что право граждан на частную собственность охраняется Конституцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуКак соседи могут влиять на психикуШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"

