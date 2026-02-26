https://crimea.ria.ru/20260226/yalta-gotovitsya-k-sezonu-skolko-plyazhey-i-oteley-zhdut-turistov-1153498038.html

Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Ялте к курортному сезону принять туристов готовы 187 санаторно-курортных объектов, для отдыхающих будут доступны около 80 пляжей. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко."В наличии 187 санаторно-курортных объектов, которые могут одновременно принять боле 33 тысяч человек. И это без учета частного сектора и гостевых домов. Основной упор – на повышение комфорта и улучшение сервиса", - написала она в своем Telegram-канале.Что нужно Крыму для успешного развития агротуризмаБлиже к апрелю, когда минует сезон штормов, в курортной столице Крыма начнут активно готовить пляжи – специалисты обследуют морское дно, выполнят текущие ремонтные работы и довезут новую гальку.В планах также запустить на набережной тематические гастрономические ярмарки с дегустациями и комплиментами гостям от лучших местных шефов, добавила глава администрации.Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсииКроме того, в межсезонье для гостей и жителей города-курорта подготовили 12 бесплатных пеших экскурсий по малоизвестным уголкам от Гурзуфа до Фороса. Будет и горная – на Аю-Даг. Также цветочным фестивалем порадует Никитский сад, а местные музеи подготовят новые программы, перечислила руководитель.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в грядущем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотокаНовые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристыКогда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную

