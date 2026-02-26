https://crimea.ria.ru/20260226/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1153526434.html

ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области

26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз.В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень – Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.В четверг днем над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 35 вражеских БпЛА самолетного типа, сообщил ранее губернатор.В понедельник ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области, после сбросов взрывных устройств повреждено здание учебного заведения, обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

