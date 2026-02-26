Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1153526434.html
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 26.02.2026
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз.В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень – Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.В четверг днем над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 35 вражеских БпЛА самолетного типа, сообщил ранее губернатор.В понедельник ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области, после сбросов взрывных устройств повреждено здание учебного заведения, обошлось без пострадавших.
брянская область
новости, александр богомаз, брянская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области

Массированный удар по Брянской области нанесли киевские боевики

19:31 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз.

"Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БпЛА самолетного типа", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень – Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
В четверг днем над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 35 вражеских БпЛА самолетного типа, сообщил ранее губернатор.
В понедельник ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области, после сбросов взрывных устройств повреждено здание учебного заведения, обошлось без пострадавших.
