ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 26.02.2026
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T19:31
2026-02-26T19:31
2026-02-26T19:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по Брянской области, ранен житель региона сообщает губернатор Александр Богомаз.В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень – Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.В четверг днем над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 35 вражеских БпЛА самолетного типа, сообщил ранее губернатор.В понедельник ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области, после сбросов взрывных устройств повреждено здание учебного заведения, обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
