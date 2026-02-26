https://crimea.ria.ru/20260226/v-zaporozhskoy-oblasti-vyshlo-iz-stroya-energeticheskoe-oborudovanie-1153526845.html
В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
Часть Запорожской области, включая город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T19:47
2026-02-26T19:47
2026-02-26T19:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области, включая город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Специалисты уже работают над выяснением причин отключения и восстановлением энергоснабжения.Как сообщалось ранее, 25 февраля в Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
