В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование

В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование

Часть Запорожской области, включая город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области, включая город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Специалисты уже работают над выяснением причин отключения и восстановлением энергоснабжения.Как сообщалось ранее, 25 февраля в Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

