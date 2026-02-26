Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области поймали наводчика ВСУ - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
В Запорожской области поймали наводчика ВСУ - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
В Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил России. Об... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "шпионаж".Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Накануне в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию военной разведки Украины хотел поджечь самолет на одном из военных аэродромов региона.
В Запорожской области поймали наводчика ВСУ

Житель Запорожской области наводил удары ВСУ по позициям армии России

10:30 26.02.2026 (обновлено: 10:43 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Злоумышленник установил контакт с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер и передавал противнику информацию о дислокации и перемещениях военных и техники российских войск "для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов", рассказали в ведомстве.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "шпионаж".
Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Накануне в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию военной разведки Украины хотел поджечь самолет на одном из военных аэродромов региона.
