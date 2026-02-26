https://crimea.ria.ru/20260226/v-zaporozhskoy-oblasti-poymali-navodchika-vsu-1153498179.html

В Запорожской области поймали наводчика ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "шпионаж".Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Накануне в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию военной разведки Украины хотел поджечь самолет на одном из военных аэродромов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники

