В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой

2026-02-26T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).По данным СКЖД, водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей21 человек погиб в столкновении двух поездов в ИспанииВ Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека

2026

