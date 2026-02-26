Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
В Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 26.02.2026
ставропольский край
новости
происшествия
железная дорога
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).По данным СКЖД, водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
ставропольский край
ставропольский край, новости, происшествия, железная дорога, дтп
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой

Поезд поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае – обошлось без пострадавших

15:16 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
По данным СКЖД, водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.
"По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло", – уточнили в СКЖД.
В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека
 
Ставропольский крайНовостиПроисшествияЖелезная дорогаДТП
 
