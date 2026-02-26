https://crimea.ria.ru/20260226/v-simferopole-voditel-vrezalsya-v-liniyu-elektroperedachi-i-skrylsya-1153510049.html
В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
В Симферополе водитель снес линию электропередачи и покинул место ДТП. За это он получил сразу четыре протокола от дорожной полиции, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T13:39
2026-02-26T13:39
2026-02-26T13:39
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
новости крыма
крым
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153509932_0:121:1281:841_1920x0_80_0_0_ffa6bb3279e7a97a50f873caf13898a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель снес линию электропередачи и покинул место ДТП. За это он получил сразу четыре протокола от дорожной полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Об аварии, место которой водитель покинул, правоохранители узнали из публикаций в интернете, оперативно установили личность нарушителя и составили в его отношении сразу четыре админпротокола: о повреждение дорожных сооружений, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствии страховки и оставление места ДТП.Нарушителю может грозить штраф на сумму более 6000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест сроком до 15 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысячВ ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочкаВ Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153509932_0:1:1281:961_1920x0_80_0_0_af0bb7c49ca66e24e8cfdac80158c667.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма, крым, симферополь, происшествия
В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
В Симферополе водитель наехал на линию электропередачи и скрылся
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель снес линию электропередачи и покинул место ДТП. За это он получил сразу четыре протокола от дорожной полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"23 февраля около 13:00 в Симферополе на проспекте Кирова 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и допустил наезд на линию электропередачи", – сообщили в полиции.
Об аварии, место которой водитель покинул, правоохранители узнали из публикаций в интернете, оперативно установили личность нарушителя и составили в его отношении сразу четыре админпротокола: о повреждение дорожных сооружений, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствии страховки и оставление места ДТП.
Нарушителю может грозить штраф на сумму более 6000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест сроком до 15 суток.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: