В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся

В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся - РИА Новости Крым, 26.02.2026

В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся

В Симферополе водитель снес линию электропередачи и покинул место ДТП. За это он получил сразу четыре протокола от дорожной полиции, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T13:39

2026-02-26T13:39

2026-02-26T13:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель снес линию электропередачи и покинул место ДТП. За это он получил сразу четыре протокола от дорожной полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Об аварии, место которой водитель покинул, правоохранители узнали из публикаций в интернете, оперативно установили личность нарушителя и составили в его отношении сразу четыре админпротокола: о повреждение дорожных сооружений, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствии страховки и оставление места ДТП.Нарушителю может грозить штраф на сумму более 6000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест сроком до 15 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысячВ ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочкаВ Крыму наказали 14-летнего "шумахера"

