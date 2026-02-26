Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/v-simferopole-vklyuchat-sistemy-opovescheniya--1153504684.html
В Симферополе включат системы оповещения
В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Симферополе включат системы оповещения
В пятницу, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:25
2026-02-26T12:25
крым
симферополь
новости крыма
проверка систем оповещения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_bf236b69d8cf366ef27d62bd202cdd78.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_79851474d1dc19d344b5af0c1913d909.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, новости крыма, проверка систем оповещения, безопасность республики крым и севастополя
В Симферополе включат системы оповещения

В Симферополе 4 марта проверят систему оповещения с включением сирен

12:25 26.02.2026
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

"4 марта 2026 года на территории городского округа Симферополь в Крыму в 10:00, 13:00, а также 15:00 часов будет проведена комплексная проверка системы оповещения и информирования населения (с включением электросирен)", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.
Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольНовости КрымаПроверка систем оповещенияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:25В Симферополе включат системы оповещения
12:18В России появился первый отечественный робот-хирург
12:13В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
12:04В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
11:56Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
11:48Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге 1:06
11:45Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
11:30Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
11:19Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
11:12В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
11:07Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
11:02Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"
10:56Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
10:47Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
10:40В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
10:30В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
10:21Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
10:05Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
09:59Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
Лента новостейМолния