https://crimea.ria.ru/20260226/v-simferopole-vklyuchat-sistemy-opovescheniya--1153504684.html
В Симферополе включат системы оповещения
В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Симферополе включат системы оповещения
В пятницу, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:25
2026-02-26T12:25
2026-02-26T12:25
крым
симферополь
новости крыма
проверка систем оповещения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_bf236b69d8cf366ef27d62bd202cdd78.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_79851474d1dc19d344b5af0c1913d909.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, новости крыма, проверка систем оповещения, безопасность республики крым и севастополя
В Симферополе включат системы оповещения
В Симферополе 4 марта проверят систему оповещения с включением сирен