В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста

В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути. Как сообщили РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог республики, к монтажу металлических пролетных арок моста приступили 25 февраля. Специально для установки пролетов, в Симферополь приехал подъемный кран в 730 тонн.Там также напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова срок завершения строительно-монтажных работ Горбатого моста (по документам - "металлического путепровода 1463км+591м") - 1 декабря 2026 года. С 25 февраля 2026 подрядчик приступил к работам по монтажу металлического пролетного строения.Ранее глава Крыма анонсировал запуск движения автотранспорта по Горбатому мосту 1 апреля 2026 года. Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к названной дате.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенеслиВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского мостаУчасток дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей

