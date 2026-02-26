Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
В Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути. Как сообщили РИА Новости Крым в Службе... РИА Новости Крым, 26.02.2026
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
транспорт
реализация фцп в крыму и севастополе
логистика
ремонт дорог
новости крыма
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста

В Симферополе на "горбатом" мосту устанавливают пролетные арки

12:13 26.02.2026 (обновлено: 12:15 26.02.2026)
 
© РИА Новости КрымРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути. Как сообщили РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог республики, к монтажу металлических пролетных арок моста приступили 25 февраля.
Специально для установки пролетов, в Симферополь приехал подъемный кран в 730 тонн.
"Арки по 110 тонн весом каждая. Общий вес пролетного строения - 287 тонн", - сообщили РИА Новости Крым в Службе автодорог.
© РИА Новости КрымВ Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
В Симферополе устанавливают пролетные арки горбатого моста - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым
В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
Там также напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова срок завершения строительно-монтажных работ Горбатого моста (по документам - "металлического путепровода 1463км+591м") - 1 декабря 2026 года. С 25 февраля 2026 подрядчик приступил к работам по монтажу металлического пролетного строения.
Ранее глава Крыма анонсировал запуск движения автотранспорта по Горбатому мосту 1 апреля 2026 года. Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к названной дате.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.
