Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1153487813.html
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T19:13
2026-02-26T19:13
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, новости сво
В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

19:13 26.02.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил глава региона в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
18:40Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
18:22Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
18:09С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
17:56Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
17:35Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
17:25Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
17:02Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
16:55В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
16:4319-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
Лента новостейМолния