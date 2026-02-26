Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
В Севастополе тушат пожар в одной из ремонтных мастерских, из соседних помещений эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе тушат пожар в одной из ремонтных мастерских, из соседних помещений эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, распространения огня не допущено. Погибших и пострадавших нет. Из соседних ремонтных помещений спасатели вывели на свежий воздух 30 человек.Сейчас ведется проливка территории, уточнили спасатели.Ранее сообщалось, что причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек.
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек

В Севастополе на пожаре в ремонтной мастерской эвакуировали 30 человек

12:04 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе тушат пожар в одной из ремонтных мастерских, из соседних помещений эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.
"Вызов в район Камышового шоссе поступил в 10 часов 57 минут. Возгорание произошло в ремонтной мастерской", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, распространения огня не допущено. Погибших и пострадавших нет. Из соседних ремонтных помещений спасатели вывели на свежий воздух 30 человек.
Сейчас ведется проливка территории, уточнили спасатели.
Ранее сообщалось, что причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек.
