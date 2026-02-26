https://crimea.ria.ru/20260226/v-sevastopole-gorit-remontnaya-masterskaya---evakuirovany-30-chelovek-1153503716.html
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
В Севастополе тушат пожар в одной из ремонтных мастерских, из соседних помещений эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:04
2026-02-26T12:04
2026-02-26T12:04
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153502358_0:86:917:602_1920x0_80_0_0_ec4c92eed945a70628706091a5f043ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе тушат пожар в одной из ремонтных мастерских, из соседних помещений эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, распространения огня не допущено. Погибших и пострадавших нет. Из соседних ремонтных помещений спасатели вывели на свежий воздух 30 человек.Сейчас ведется проливка территории, уточнили спасатели.Ранее сообщалось, что причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего годаВ Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаровРебенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе
РИА Новости Крым
2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153502358_0:0:917:688_1920x0_80_0_0_8988da2d26d1ff2bca7b8e8335824b46.jpg
