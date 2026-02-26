Рейтинг@Mail.ru
В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков. Территория площадью более 9900 квадратных метров будет полностью обновлена. Работы начнутся 2... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков. Территория площадью более 9900 квадратных метров будет полностью обновлена. Работы начнутся 2 марта, сообщила глава города Юлия Предыбайло.Мэр пояснила, что в 2025 году город принял участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Победителем определена общественная территория то по улице Курортная.По ее информации, в ходе работ по проектированию выявлено, что стела на территории сквера находится в аварийном состоянии и не подлежит реставрации из-за дефектов металлических опор, сильного разрушения основания, коррозии. А при сильных ветровых нагрузках листы обшивки представляют опасность."Уточню, что объект не является культурным наследием и памятником. В связи с чем было принято решение о выполнении работ по демонтажу данной стелы", – отметила глава города.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов сообщал, что благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу 2025 года. На благоустройство туристического центра города-курорта выделены 180 миллионов рублей.
В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров

В Саках приступают к обновлению сквера площадью почти 10 тысяч квадратных метров

16:55 26.02.2026
 
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков. Территория площадью более 9900 квадратных метров будет полностью обновлена. Работы начнутся 2 марта, сообщила глава города Юлия Предыбайло.
Мэр пояснила, что в 2025 году город принял участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Победителем определена общественная территория то по улице Курортная.

"Проект включает в себя работы по плиточному мощению, благоустройству территории возле памятного знака погибшим в годы ВОВ химзаводчанам, установку малых архитектурных форм, монтаж систем наружного освещения, автополива, видеонаблюдения, проведение работ по озеленению территории", – рассказала мэр.

В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
По ее информации, в ходе работ по проектированию выявлено, что стела на территории сквера находится в аварийном состоянии и не подлежит реставрации из-за дефектов металлических опор, сильного разрушения основания, коррозии. А при сильных ветровых нагрузках листы обшивки представляют опасность.
"Уточню, что объект не является культурным наследием и памятником. В связи с чем было принято решение о выполнении работ по демонтажу данной стелы", – отметила глава города.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов сообщал, что благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу 2025 года. На благоустройство туристического центра города-курорта выделены 180 миллионов рублей.
