В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков. Территория площадью более 9900 квадратных метров будет полностью обновлена. Работы начнутся 2 марта, сообщила глава города Юлия Предыбайло.Мэр пояснила, что в 2025 году город принял участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Победителем определена общественная территория то по улице Курортная.По ее информации, в ходе работ по проектированию выявлено, что стела на территории сквера находится в аварийном состоянии и не подлежит реставрации из-за дефектов металлических опор, сильного разрушения основания, коррозии. А при сильных ветровых нагрузках листы обшивки представляют опасность."Уточню, что объект не является культурным наследием и памятником. В связи с чем было принято решение о выполнении работ по демонтажу данной стелы", – отметила глава города.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов сообщал, что благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу 2025 года. На благоустройство туристического центра города-курорта выделены 180 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом годуС динозавром на гербе: интервью с главой администрации города СакиВ Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"

