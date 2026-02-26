https://crimea.ria.ru/20260226/v-rossii-vvedut-novyy-gost-na-pivo-1153495488.html

В России введут новый ГОСТ на пиво

2026-02-26T09:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В 2027 году в России появятся новые стандарты пива. Об этом говорится в документе Роскачества, пишет РИА Новости.Сейчас стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Согласно новому ГОСТу, который заработает с 1 января 2027 года, предлагается использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды."Новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок", - говорится в документе.Кроме того, появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.Ранее орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили законопроект о шок-контенте на бутылках с алкоголемКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне

