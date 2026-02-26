https://crimea.ria.ru/20260226/v-rossii-vvedut-novyy-gost-na-pivo-1153495488.html
В России введут новый ГОСТ на пиво
В России введут новый ГОСТ на пиво - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В России введут новый ГОСТ на пиво
В 2027 году в России появятся новые стандарты пива. Об этом говорится в документе Роскачества, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T09:25
2026-02-26T09:25
2026-02-26T09:25
гост
роскачество
пиво
россия
продукты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/07/1119884639_0:169:3020:1868_1920x0_80_0_0_884e53b24aec115c40589edb7392a8ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В 2027 году в России появятся новые стандарты пива. Об этом говорится в документе Роскачества, пишет РИА Новости.Сейчас стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Согласно новому ГОСТу, который заработает с 1 января 2027 года, предлагается использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды."Новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок", - говорится в документе.Кроме того, появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.Ранее орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили законопроект о шок-контенте на бутылках с алкоголемКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/07/1119884639_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c8e8438572b104b01615d29685adfccb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гост, роскачество, пиво, россия, продукты, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В 2027 году в России появятся новые стандарты пива. Об этом говорится в документе Роскачества, пишет РИА Новости.
Сейчас стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Согласно новому ГОСТу, который заработает с 1 января 2027 года, предлагается использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.
"Новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок", - говорится в документе.
Кроме того, появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.
Ранее орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат
на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: