В России появился первый отечественный робот-хирург

В России зарегистрирован первый хирургический роботизированный комплекс – Мурашко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В Российской Федерации зарегистрирована новая отечественная роботизированная установка для хирургии, которая может уже сегодня поставляться в медицинские организации, как федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи", – цитирует Мурашко пресс-служба министерства.
По словам министра, разработка используется для сложных хирургических эндоскопических манипуляций: захвата, рассечения, диссекции, репозиции, лигирования, прижигания электрическим током, наложения швов, а также для введения и установки зондов для микроволновой и криогенной абляции.
"Мы планируем, что в первую очередь будем оснащать федеральные учреждения, которые нуждаются в такой высокотехнологичной технике", – уточнил глава профильного ведомства.
Ученые Крымского федерального университета ранее создали медицинского робота, который уже участвовал более чем в ста операциях, сообщал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.
