Рейтинг@Mail.ru
В России появился первый отечественный робот-хирург - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/v-rossii-poyavilsya-pervyy-otechestvennyy--robot-khirurg-1153502970.html
В России появился первый отечественный робот-хирург
В России появился первый отечественный робот-хирург - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В России появился первый отечественный робот-хирург
В России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:18
2026-02-26T12:18
россия
новости
хирургия
михаил мурашко
минздрав рф
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12ff290c6832233c8758c31dfed933fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По словам министра, разработка используется для сложных хирургических эндоскопических манипуляций: захвата, рассечения, диссекции, репозиции, лигирования, прижигания электрическим током, наложения швов, а также для введения и установки зондов для микроволновой и криогенной абляции.Ученые Крымского федерального университета ранее создали медицинского робота, который уже участвовал более чем в ста операциях, сообщал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021e9af7b792cea960e9e185e5c60b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, хирургия, михаил мурашко, минздрав рф, наука и технологии
В России появился первый отечественный робот-хирург

В России зарегистрирован первый хирургический роботизированный комплекс – Мурашко

12:18 26.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В Российской Федерации зарегистрирована новая отечественная роботизированная установка для хирургии, которая может уже сегодня поставляться в медицинские организации, как федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи", – цитирует Мурашко пресс-служба министерства.
По словам министра, разработка используется для сложных хирургических эндоскопических манипуляций: захвата, рассечения, диссекции, репозиции, лигирования, прижигания электрическим током, наложения швов, а также для введения и установки зондов для микроволновой и криогенной абляции.
"Мы планируем, что в первую очередь будем оснащать федеральные учреждения, которые нуждаются в такой высокотехнологичной технике", – уточнил глава профильного ведомства.
Ученые Крымского федерального университета ранее создали медицинского робота, который уже участвовал более чем в ста операциях, сообщал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
 
РоссияНовостиХирургияМихаил МурашкоМинздрав РФНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:25В Симферополе включат системы оповещения
12:18В России появился первый отечественный робот-хирург
12:13В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
12:04В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
11:56Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
11:48Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге 1:06
11:45Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
11:30Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
11:19Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
11:12В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
11:07Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
11:02Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"
10:56Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
10:47Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
10:40В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
10:30В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
10:21Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
10:05Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
09:59Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
Лента новостейМолния