В России появился первый отечественный робот-хирург

В России появился первый отечественный робот-хирург

2026-02-26T12:18

2026-02-26T12:18

2026-02-26T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По словам министра, разработка используется для сложных хирургических эндоскопических манипуляций: захвата, рассечения, диссекции, репозиции, лигирования, прижигания электрическим током, наложения швов, а также для введения и установки зондов для микроволновой и криогенной абляции.Ученые Крымского федерального университета ранее создали медицинского робота, который уже участвовал более чем в ста операциях, сообщал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"

