Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/v-podmoskove-na-pozhare-pogib-godovalyy-rebenok-1153530979.html
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
В деревне Нелидово Волоколамского муниципального округа Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб годовалый ребенок,... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T23:14
2026-02-26T23:14
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
подмосковье
новости
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153530811_0:288:1920:1368_1920x0_80_0_0_220310e3aad63567ba39e62a27aa4a42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В деревне Нелидово Волоколамского муниципального округа Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Крестьянская поступило на пульт пожарной охраны в 16:57.Как выяснилось, в здании проживала многодетная семья. На момент пожара трое несовершеннолетних находились внутри без присмотра взрослых. Двое мальчиков — пяти и 11 лет — смогли самостоятельно покинуть горящее здание до приезда экстренных служб. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело годовалого ребенка.Ранее сообщалось, что в Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за годВ Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человекАлкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153530811_0:108:1920:1548_1920x0_80_0_0_ce1ac9fa6c0c4311a5fb9f5fdefcc41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), подмосковье, новости, пожар
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок

В Подмосковье при пожаре в частном доме погиб годовалый ребенок

23:14 26.02.2026
 
© МЧС РФВ Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
© МЧС РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В деревне Нелидово Волоколамского муниципального округа Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Крестьянская поступило на пульт пожарной охраны в 16:57.
"К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение частного жилого дома на площади 168 квадратных метров", — рассказали в министерстве.
Как выяснилось, в здании проживала многодетная семья. На момент пожара трое несовершеннолетних находились внутри без присмотра взрослых. Двое мальчиков — пяти и 11 лет — смогли самостоятельно покинуть горящее здание до приезда экстренных служб. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело годовалого ребенка.
"Предполагаемая причина возникновения пожара детская шалость, окончательная причина устанавливается", — уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
 
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПодмосковьеНовостиПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
20:47В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
20:32Умерла заслуженный работник культуры Крыма и издатель Галина Гржибовская
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
18:40Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
18:22Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
Лента новостейМолния