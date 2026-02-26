https://crimea.ria.ru/20260226/v-podmoskove-na-pozhare-pogib-godovalyy-rebenok-1153530979.html

В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок

2026-02-26T23:14

2026-02-26T23:14

2026-02-26T23:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В деревне Нелидово Волоколамского муниципального округа Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Крестьянская поступило на пульт пожарной охраны в 16:57.Как выяснилось, в здании проживала многодетная семья. На момент пожара трое несовершеннолетних находились внутри без присмотра взрослых. Двое мальчиков — пяти и 11 лет — смогли самостоятельно покинуть горящее здание до приезда экстренных служб. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело годовалого ребенка.Ранее сообщалось, что в Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за годВ Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человекАлкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года

2026

