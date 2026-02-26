https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-sluchilos-bolee-35-tysyach-pozharov-za-god-1153512316.html

В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год

В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год - РИА Новости Крым, 26.02.2026

В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год

Крымские спасатели за прошлый год зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений. Об этом сообщил глава республиканского Совмина... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T15:06

2026-02-26T15:06

2026-02-26T15:08

юрий гоцанюк

пожар

крым

новости крыма

совет министров рк

статистика

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымские спасатели за прошлый год зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам подведения итогов работы территориальной подсистемы РСЧС Крыма за 2025 год.Благодаря усилиям спасателей и муниципалитетов удалось предотвратить переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, добавил он. И обозначил главные задачи на текущий год, среди которых повышение эффективности мер по обеспечению пожарной безопасности. В частности, речь об обновлении минерализованных полос по границам населенных пунктов и садовых товариществ, очистка территорий от легковоспламеняющихся материалов.Причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек, сообщал ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за годВ Крыму растет число природных пожаров

https://crimea.ria.ru/20260217/chetverykh-chelovek-spasli-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-sevastopole-1153295293.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, пожар, крым, новости крыма, совет министров рк, статистика, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым