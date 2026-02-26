Рейтинг@Mail.ru
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
Крымские спасатели за прошлый год зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений. Об этом сообщил глава республиканского Совмина... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымские спасатели за прошлый год зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам подведения итогов работы территориальной подсистемы РСЧС Крыма за 2025 год.Благодаря усилиям спасателей и муниципалитетов удалось предотвратить переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, добавил он. И обозначил главные задачи на текущий год, среди которых повышение эффективности мер по обеспечению пожарной безопасности. В частности, речь об обновлении минерализованных полос по границам населенных пунктов и садовых товариществ, очистка территорий от легковоспламеняющихся материалов.Причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек, сообщал ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год

В Крыму зарегистрировано более 3,5 тысяч пожаров за год

15:06 26.02.2026 (обновлено: 15:08 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымские спасатели за прошлый год зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам подведения итогов работы территориальной подсистемы РСЧС Крыма за 2025 год.
"За прошлый год зарегистрировано 3594 пожара. Для обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода была организована работа 300 патрульных групп. Пресечено более тысячи нарушений", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Благодаря усилиям спасателей и муниципалитетов удалось предотвратить переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, добавил он. И обозначил главные задачи на текущий год, среди которых повышение эффективности мер по обеспечению пожарной безопасности. В частности, речь об обновлении минерализованных полос по границам населенных пунктов и садовых товариществ, очистка территорий от легковоспламеняющихся материалов.

"Кроме того, необходимо обеспечить населенные пункты источниками противопожарного водоснабжения, завершить установку локальных систем оповещения на гидротехнических сооружениях и ряд других поручений", – добавил Гоцанюк.

Причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек, сообщал ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
