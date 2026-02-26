В Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад

https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-u-sten-parlamenta-12-let-nazad-1153508823.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма почтили память крымчан, погибших у стен Верховного совета АРК в ходе столкновений с экстремистами 26 февраля 2014 года.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, парламентарии и общественные деятели в День защитника Крыма возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании республиканского парламента.В те дни крымчане осознали, что организаторы госпереворота готовятся уничтожить население полуострова, прикрываясь красивыми лозунгами о защите демократии на Украине, подчеркнул он. Но народ Крыма поднялся на защиту своей родной земли и доказал готовность оказывать сопротивление мятежникам."Каждый год мы возвращаемся к событиям февраля-марта 2014 года, отдаем дань памяти и уважения Валентине Корневой и Игорю Постному, которые погибли во время столкновений у стен парламента республики, благодарим крымчан за проявленное мужество и политическую мудрость", – добавил спикер парламента РК.События 26 февраля 2014 года26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.В ответ лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**. В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.* запрещенная в РФ экстремистская организация**запрещенная в РФ террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы "Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоГосударственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка

