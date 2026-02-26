https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-otkroyutsya-chetyre-novye-shkoly-v-etom-godu-1153511326.html

В Крыму откроются четыре новые школы в этом году

В Крыму откроются четыре новые школы в этом году - РИА Новости Крым, 26.02.2026

В Крыму откроются четыре новые школы в этом году

В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T14:13

2026-02-26T14:13

2026-02-26T14:13

крым

новости крыма

строительство

школа

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153511026_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_e16042fee81c499e636c048d0f78f7a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Школы рассчитаны на 350, 500, 800 и 600 мест соответственно.В перспективе запланировано открытие еще пяти школ в Керчи, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Ленинском районах, отметил глава крымского парламента.Также в 2026 году завершится строительство семи детских садов в Евпатории, Судаке, Симферополе, Красногвардейском, Джанкойском и Черноморском районах. Благодаря этому появится 1340 дополнительных мест.В 2027 году начнется возведение еще четырех дошкольных учреждений в Алуште, Армянске, Джанкойском и Симферопольском районах общей вместимостью 650 мест, добавил он.Также в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" планируется ремонт в симферопольских школах №12, №24 и №40, учебно-воспитательного комплекса в селе Воинское Красноперекопского района, Алуштинской школе №3, а также в Чеботарской специальной школе-интернате (Сакский район).В рамках нацпроекта "Семья" будут отремонтированы шесть детсадов в Бахчисарайском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском и Сакском районах, добавил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, строительство, школа, владимир константинов