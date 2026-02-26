Рейтинг@Mail.ru
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-otkroyutsya-chetyre-novye-shkoly-v-etom-godu-1153511326.html
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Школы рассчитаны на 350, 500, 800 и 600 мест соответственно.В перспективе запланировано открытие еще пяти школ в Керчи, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Ленинском районах, отметил глава крымского парламента.Также в 2026 году завершится строительство семи детских садов в Евпатории, Судаке, Симферополе, Красногвардейском, Джанкойском и Черноморском районах. Благодаря этому появится 1340 дополнительных мест.В 2027 году начнется возведение еще четырех дошкольных учреждений в Алуште, Армянске, Джанкойском и Симферопольском районах общей вместимостью 650 мест, добавил он.Также в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" планируется ремонт в симферопольских школах №12, №24 и №40, учебно-воспитательного комплекса в селе Воинское Красноперекопского района, Алуштинской школе №3, а также в Чеботарской специальной школе-интернате (Сакский район).В рамках нацпроекта "Семья" будут отремонтированы шесть детсадов в Бахчисарайском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском и Сакском районах, добавил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
крым, новости крыма, строительство, школа, владимир константинов
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году

В Крыму откроют четыре новые школы на 2250 мест в этом году – власти

14:13 26.02.2026
 
Строительство детских садов и школ в Крыму
Строительство детских садов и школ в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Особое внимание уделяется строительству школ в быстрорастущих микрорайонах и сельской местности. Новые учебные заведения готовятся принять учеников в Симферополе (микрорайоны Новониколаевский и Луговое), Феодосии (микрорайон Челноковский массив) и селе Укромное Симферопольского района", - написал он в своем Telegram-канале.
Школы рассчитаны на 350, 500, 800 и 600 мест соответственно.
В перспективе запланировано открытие еще пяти школ в Керчи, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Ленинском районах, отметил глава крымского парламента.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство детских садов и школ в Крыму
Строительство детских садов и школ в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
Строительство детских садов и школ в Крыму
Также в 2026 году завершится строительство семи детских садов в Евпатории, Судаке, Симферополе, Красногвардейском, Джанкойском и Черноморском районах. Благодаря этому появится 1340 дополнительных мест.
В 2027 году начнется возведение еще четырех дошкольных учреждений в Алуште, Армянске, Джанкойском и Симферопольском районах общей вместимостью 650 мест, добавил он.
Также в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" планируется ремонт в симферопольских школах №12, №24 и №40, учебно-воспитательного комплекса в селе Воинское Красноперекопского района, Алуштинской школе №3, а также в Чеботарской специальной школе-интернате (Сакский район).
В рамках нацпроекта "Семья" будут отремонтированы шесть детсадов в Бахчисарайском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском и Сакском районах, добавил Константинов.
