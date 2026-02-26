Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение на 27 февраля из-за ухудшения погоды

23:04 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым на 27 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 27 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, добавили в крымском главке МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
