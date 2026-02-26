https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-ukhudsheniya-pogody-1153530676.html

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T23:04

погода

крымская погода

погода в крыму

гололед

гу мчс рф по республике крым

- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

