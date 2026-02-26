https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-obestocheny-chetyre-sela-1153495327.html
В Крыму обесточены четыре села
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Жители четырех сел в Белогорском районе полуострова временно остались без электроснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение трех часов, уточнили в пресс-службе.Кроме того, 26-27 февраля в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у абонентов, проживающих на ряде улиц крымской столицы. Эти отключения будут носить плановый характер.Накануне восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма также оставались без света из-за аварий. Были частично обесточены Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка. Без света также был пригород Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
09:19 26.02.2026 (обновлено: 09:43 26.02.2026)