В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
2026-02-26T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Двух крымчан отправили в колонию за незаконное завладение тремя квартирами общей стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В дальнейшем злоумышленники продали квартиры третьим лицам, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Фигурантов задержали сотрудники полиции.Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Одному из осужденных также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновыхВ Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
