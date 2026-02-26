Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
Двух крымчан отправили в колонию за незаконное завладение тремя квартирами общей стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Двух крымчан отправили в колонию за незаконное завладение тремя квартирами общей стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В дальнейшем злоумышленники продали квартиры третьим лицам, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Фигурантов задержали сотрудники полиции.Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Одному из осужденных также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок

В Крыму мошенников отправили в колонию за завладение тремя квартирами на 11 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Двух крымчан отправили в колонию за незаконное завладение тремя квартирами общей стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Подсудимые в 2022-2023 годах путем оформления фиктивных сделок завладели тремя квартирами, расположенными в городах Феодосии и Симферополе, общей стоимостью 11 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В дальнейшем злоумышленники продали квартиры третьим лицам, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Фигурантов задержали сотрудники полиции.
Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Одному из осужденных также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
 
