В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
В Крыму продолжается работа по формированию кадрового потенциала в области развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T11:12
2026-02-26T11:12
сергей аксенов
новости крыма
крым
беспилотные войска
кадры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153499381_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_769ce6db9a7d836d55a0a7677cf6667b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по формированию кадрового потенциала в области развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что "Крым – единственный в России регион, где выстроена полная образовательная цепочка по этому направлению".У крымских студентов есть возможность познакомиться с образцами современной военной техники, испытать собственные силы в симуляции полетов настоящих беспилотников, узнать об их производстве. Также они могут поучаствовать в лазерном тактическом бою, посетить лекции и мастер-классы по военному делу."Уверен, все эти мероприятия позволят молодым людям определиться с выбором будущей профессии в гражданской или военной сфере, повысить интерес к инженерным специальностям, а также к службе по контракту в войсках беспилотных систем", - заключил глава Крыма.
крым
Новости
сергей аксенов, новости крыма, крым, беспилотные войска, кадры
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации

В Крыму готовят кадры для работы с беспилотными авиационными системами

11:12 26.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОбразцы беспилотных авиационных систем
Образцы беспилотных авиационных систем
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по формированию кадрового потенциала в области развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что "Крым – единственный в России регион, где выстроена полная образовательная цепочка по этому направлению".
"Целью проекта является развитие в республике преемственной системы ранней профориентации и подготовки кадров, объединяющей образование и патриотическое воспитание с опорой на опыт подготовки военнослужащих и силовых ведомств", - написал он в своем ТГ-канале.
© ТГ-канал Сергея АксеноваОбразцы беспилотных авиационных систем
Образцы беспилотных авиационных систем
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Образцы беспилотных авиационных систем
У крымских студентов есть возможность познакомиться с образцами современной военной техники, испытать собственные силы в симуляции полетов настоящих беспилотников, узнать об их производстве. Также они могут поучаствовать в лазерном тактическом бою, посетить лекции и мастер-классы по военному делу.
"Уверен, все эти мероприятия позволят молодым людям определиться с выбором будущей профессии в гражданской или военной сфере, повысить интерес к инженерным специальностям, а также к службе по контракту в войсках беспилотных систем", - заключил глава Крыма.
© ТГ-канал Сергея АксеноваОбразцы беспилотных авиационных систем
Образцы беспилотных авиационных систем
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Образцы беспилотных авиационных систем
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымБеспилотные войскаКадры
 
