В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по формированию кадрового потенциала в области развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что "Крым – единственный в России регион, где выстроена полная образовательная цепочка по этому направлению".У крымских студентов есть возможность познакомиться с образцами современной военной техники, испытать собственные силы в симуляции полетов настоящих беспилотников, узнать об их производстве. Также они могут поучаствовать в лазерном тактическом бою, посетить лекции и мастер-классы по военному делу."Уверен, все эти мероприятия позволят молодым людям определиться с выбором будущей профессии в гражданской или военной сфере, повысить интерес к инженерным специальностям, а также к службе по контракту в войсках беспилотных систем", - заключил глава Крыма.
