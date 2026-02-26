https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-gotovyat-spetsialistov-v-oblasti-bespilotnoy-aviatsii--1153499968.html

В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации - РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по формированию кадрового потенциала в области развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что "Крым – единственный в России регион, где выстроена полная образовательная цепочка по этому направлению".У крымских студентов есть возможность познакомиться с образцами современной военной техники, испытать собственные силы в симуляции полетов настоящих беспилотников, узнать об их производстве. Также они могут поучаствовать в лазерном тактическом бою, посетить лекции и мастер-классы по военному делу."Уверен, все эти мероприятия позволят молодым людям определиться с выбором будущей профессии в гражданской или военной сфере, повысить интерес к инженерным специальностям, а также к службе по контракту в войсках беспилотных систем", - заключил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

