В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре подросток, катаясь на крыше трамвая, упал на землю и получил серьезные травмы, сообщает МВД Кубани.По данным полиции, инцидент произошел на улице Евдокии Бершанской. 15-летний парень занимался так называемым "зацепингом". При движении трамвая он не удержался и упал с крыши вагона, после чего был доставлен в больницу с серьезными травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электричкиПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
