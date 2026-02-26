Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
В Краснодаре подросток, катаясь на крыше трамвая, упал на землю и получил серьезные травмы, сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T20:47
2026-02-26T20:47
краснодар
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре подросток, катаясь на крыше трамвая, упал на землю и получил серьезные травмы, сообщает МВД Кубани.По данным полиции, инцидент произошел на улице Евдокии Бершанской. 15-летний парень занимался так называемым "зацепингом". При движении трамвая он не удержался и упал с крыши вагона, после чего был доставлен в больницу с серьезными травмами.
краснодар
краснодарский край
краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая

В Краснодаре подросток упал с крыши трамвая во время "зацепинга" и получил травмы

20:47 26.02.2026
 
© 23 МВДВ Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре подросток, катаясь на крыше трамвая, упал на землю и получил серьезные травмы, сообщает МВД Кубани.
По данным полиции, инцидент произошел на улице Евдокии Бершанской. 15-летний парень занимался так называемым "зацепингом". При движении трамвая он не удержался и упал с крыши вагона, после чего был доставлен в больницу с серьезными травмами.

"Зацепинг – это не "крутое хобби", а смертельно опасное занятие, приводящее к гибели или инвалидности из-за ударов током и падений под колеса. Родители обязаны контролировать детей, заботиться о здоровье и безопасности. Беседуйте с ними, объясняйте смертельную опасность. Не оставайтесь равнодушными", – напомнили в МВД.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
 
