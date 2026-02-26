https://crimea.ria.ru/20260226/v-dtp-v-sevastopole-postradala-2-letnyaya-devochka-1153498413.html
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T10:40
2026-02-26T10:40
2026-02-26T10:40
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153498300_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_c93cbf238d56ef8c7ab15d64173c8fcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.Авария произошла в четверг в 8:50 на улице Горпищенко.В результате ДТП двухлетняя пассажирка иномарки получила травмы и была доставлена в больницу. В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности.Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153498300_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_e4674dcc98390738da66aa72dd37fc4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки