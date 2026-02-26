Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.Авария произошла в четверг в 8:50 на улице Горпищенко.В результате ДТП двухлетняя пассажирка иномарки получила травмы и была доставлена в больницу. В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности.Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В ДТП в Севастополе пострадала двухлетняя пассажирка иномарки, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Авария произошла в четверг в 8:50 на улице Горпищенко.

"59-летний водитель автомобиля "Лада" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Hyundai, под управлением 25-летней девушки, которая двигалась по главной дороге прямо", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двухлетняя пассажирка иномарки получила травмы и была доставлена в больницу. В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.
