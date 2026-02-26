Рейтинг@Mail.ru
В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/v-alupke-podtaplivaet-territoriyu-shkoly--prokuratura-nachala-proverku-1153515175.html
В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 26.02.2026
В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту подтопления территории одной из школ в Алупке, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T15:45
2026-02-26T15:45
алупка
происшествия
ялта
большая ялта
янина павленко
прокуратура республики крым
школа
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_330:314:1186:796_1920x0_80_0_0_bc4637d5f1a433c2b37eb5e2aac6c852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту подтопления территории одной из школ в Алупке, сообщают в пресс-службе ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства, в частности о содержании здания школы. Процесс и результаты мероприятий взяты под контроль прокуратуры.Ранее сообщалось, что восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имуществаПрокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в АлуштеВ Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
алупка
ялта
большая ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9036b9553aff57ac8b8ccbfdc86e3b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алупка, происшествия, ялта, большая ялта, янина павленко, прокуратура республики крым, школа, крым, новости крыма
В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку

В Алупке прокуратура начала проверку из-за подтопления территории школы

15:45 26.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту подтопления территории одной из школ в Алупке, сообщают в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по информации, размещенной в медиапространстве, о подтоплении территории одной из школ в поселке Алупка городского округа Ялта", – говорится в публикации.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства, в частности о содержании здания школы. Процесс и результаты мероприятий взяты под контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось, что восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
 
АлупкаПроисшествияЯлтаБольшая ЯлтаЯнина ПавленкоПрокуратура Республики КрымШколаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
15:50Между соседними регионами РФ и Беларуси воссоздадут прямое ж/д сообщение
15:45В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
15:39Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
15:35Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
15:29Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
15:25Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
15:16В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
15:06В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
14:56Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
14:47Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:41Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
14:13В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
14:06Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
13:55Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
13:49Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
13:39В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
13:32Непогода остановила паром в Севастополе
Лента новостейМолния