В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
2026-02-26T15:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту подтопления территории одной из школ в Алупке, сообщают в пресс-службе ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства, в частности о содержании здания школы. Процесс и результаты мероприятий взяты под контроль прокуратуры.Ранее сообщалось, что восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имуществаПрокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в АлуштеВ Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
