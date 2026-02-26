https://crimea.ria.ru/20260226/umerla-zasluzhennyy-rabotnik-kultury-kryma-i-izdatel-galina-grzhibovskaya-1153524511.html
Умерла заслуженный работник культуры Крыма и издатель Галина Гржибовская
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Известная в Крыму издатель историко-краеведческой литературы, редактор и составитель книг, заслуженный работник культуры Крыма Галина Гржибовская умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Романько.Галина Гржибовская родилась в 1947 году в Бахчисарайском районе Крыма. В 1970 году окончила Киевский государственный университет им. Шевченко по специальности "история", получила специальность "историк, преподаватель истории и обществоведения с правом преподавания на английском языке".В 1970-1980-х годах работала на различных должностях в Крымском краеведческом музее. Затем возглавляла издательства "Таврия", "Таврия-Плюс", Ассоциацию "Русский культурный центр" фонда "Москва-Крым", издательство "Антиква". Также работала помощник проректора Крымского университета культуры, искусств и туризма.Избиралась депутатом Верховного совета Крыма 4-го (2002-2006) и 5-го (2006-2010) созывов. С марта по ноябрь 2010 года возглавляла постоянную комиссию парламента Крыма по науке и образованию.Галина Гржибовская является автором проекта постановления Верховного совета АРК "О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка в Автономной Республике Крым и содействии выполнению обязательств Украины по реализации норм Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", принятого 26 мая 2010 года. Этим постановлением русский язык был утвержден региональным языком в Крыму, а 6 июня (день рождения Александра Пушкина) стал Днем русского языка в Крыму.В 2002 году ей было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Сегодня не стало Галины Николаевны Гржибовской. Царствие небесное и вечный покой", – написал ученый на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
