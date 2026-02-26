https://crimea.ria.ru/20260226/umerla-sygravshaya-snezhnuyu-korolevu-aktrisa-natalya-klimova-1153502698.html
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
Советская актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву в одноименной советской экранизации сказки Ханса Кристиана Андерсена, скончалась на 88-м году... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26
2026-02-26T11:45
2026-02-26T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Советская актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву в одноименной советской экранизации сказки Ханса Кристиана Андерсена, скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Муром Владимирской области, где жила актриса.Как отметили в администрации, Климова и ее супруг были прихожанами Свято-Воскресенского женского монастыря и помогали в восстановлении обители. Отпевание Климовой состоится 27 февраля, в день рождения артистки. Она не дожила до своего 88-летия два дня.Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве. Окончила школу-студию МХАТ, работала в театре "Современник". Известна по ролям в советских фильмах "Снежная королева", "Снегурочка", "Сказы уральских гор", "Иду на грозу", "Гиперболоид инженера Гарина". Согласно данным из открытых источников, в 1990-м году оставила карьеру из-за болезни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Долгое эхо: Анне Герман исполнилось бы 90 Умер российский историк Рой Медведев
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
Актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова умерла в возрасте 87 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Советская актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву в одноименной советской экранизации сказки Ханса Кристиана Андерсена, скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Муром Владимирской области, где жила актриса.
"Наталья Климова скончалась вчера (25 февраля – ред.)… Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме", – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, Климова и ее супруг были прихожанами Свято-Воскресенского женского монастыря и помогали в восстановлении обители. Отпевание Климовой состоится 27 февраля, в день рождения артистки. Она не дожила до своего 88-летия два дня.
Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве. Окончила школу-студию МХАТ, работала в театре "Современник". Известна по ролям в советских фильмах "Снежная королева", "Снегурочка", "Сказы уральских гор", "Иду на грозу", "Гиперболоид инженера Гарина". Согласно данным из открытых источников, в 1990-м году оставила карьеру из-за болезни.
