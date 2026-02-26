https://crimea.ria.ru/20260226/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-kharkov-obyaty-ognem-1153493795.html

Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T06:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.О взрывах и работе ПВО над украинской столицей мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram около пяти утра.В Харькове гремят взрывы с 4:42. Как указал мэр города Игорь Терехов, громко в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском районах. На месте "прилетов" пылают пожары.Кроме того, о серии пожаров после "прилетов" в Запорожье сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.Воздушная тревога утром 26 февраля звучит во Львовском, Одесской и Полтавской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионахРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК УкраиныИгры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского

2026

