Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.О взрывах и работе ПВО над украинской столицей мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram около пяти утра.В Харькове гремят взрывы с 4:42. Как указал мэр города Игорь Терехов, громко в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском районах. На месте "прилетов" пылают пожары.Кроме того, о серии пожаров после "прилетов" в Запорожье сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.Воздушная тревога утром 26 февраля звучит во Львовском, Одесской и Полтавской областях.
06:30 26.02.2026 (обновлено: 06:33 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.
О взрывах и работе ПВО над украинской столицей мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram около пяти утра.
По данным Киевской военной администрации, взрывы прогремели в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах. Зафиксировано повреждение инфраструктуры и пожары.
В Харькове гремят взрывы с 4:42. Как указал мэр города Игорь Терехов, громко в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском районах. На месте "прилетов" пылают пожары.
Кроме того, о серии пожаров после "прилетов" в Запорожье сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Воздушная тревога утром 26 февраля звучит во Львовском, Одесской и Полтавской областях.
