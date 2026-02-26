Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.О взрывах и работе ПВО над украинской столицей мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram около пяти утра.В Харькове гремят взрывы с 4:42. Как указал мэр города Игорь Терехов, громко в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском районах. На месте "прилетов" пылают пожары.Кроме того, о серии пожаров после "прилетов" в Запорожье сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.Воздушная тревога утром 26 февраля звучит во Львовском, Одесской и Полтавской областях.
украина, удары по украине, взрыв, пожар, киев, виталий кличко, харьков, игорь терехов, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем

Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове

06:30 26.02.2026 (обновлено: 06:33 26.02.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Харькове утром в четверг. Об этом сообщают местные власти.
О взрывах и работе ПВО над украинской столицей мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram около пяти утра.
По данным Киевской военной администрации, взрывы прогремели в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах. Зафиксировано повреждение инфраструктуры и пожары.
В Харькове гремят взрывы с 4:42. Как указал мэр города Игорь Терехов, громко в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском районах. На месте "прилетов" пылают пожары.
Кроме того, о серии пожаров после "прилетов" в Запорожье сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Воздушная тревога утром 26 февраля звучит во Львовском, Одесской и Полтавской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывПожарКиевВиталий КличкоХарьковИгорь ТереховНовостиНовости СВО
 
