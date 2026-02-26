https://crimea.ria.ru/20260226/udary-po-ukraine--goryat-obekty-energetiki-i-promyshlennosti-1153496896.html

Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности

2026-02-26T09:59

2026-02-26T09:59

2026-02-26T10:08

удары по украине

взрывы на украине

украина

новости сво

одесская область

полтавская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153496230_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1810ae30e6099176e445a2ba0c4a4239.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей.В Лубенском районе Полтавской области без света после ночных взрывов остались более 18 тысяч потребителей."В частности, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Без пострадавших", – проинформировал глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Виталий Дякивнич.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнемМассированный удар возмездия по Украине: что пораженоРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

украина

одесская область

полтавская область

