Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T09:59
2026-02-26T09:59
2026-02-26T10:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей.В Лубенском районе Полтавской области без света после ночных взрывов остались более 18 тысяч потребителей."В частности, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Без пострадавших", – проинформировал глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Виталий Дякивнич.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
Удары по Украине – в Одессе и на Полтавщине повреждены объекты энергетики и предприятия
09:59 26.02.2026 (обновлено: 10:08 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей.
"В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
В Лубенском районе Полтавской области без света после ночных взрывов остались более 18 тысяч потребителей.
"В частности, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Без пострадавших", – проинформировал глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
