Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T09:59
2026-02-26T10:08
удары по украине
взрывы на украине
украина
новости сво
одесская область
полтавская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей.В Лубенском районе Полтавской области без света после ночных взрывов остались более 18 тысяч потребителей."В частности, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Без пострадавших", – проинформировал глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Виталий Дякивнич.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнемМассированный удар возмездия по Украине: что пораженоРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
украина
одесская область
полтавская область
удары по украине, взрывы на украине, украина, новости сво, одесская область, полтавская область
Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности

Удары по Украине – в Одессе и на Полтавщине повреждены объекты энергетики и предприятия

09:59 26.02.2026 (обновлено: 10:08 26.02.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные на Украине
Пожарные на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов повреждены объекты энергетики и промышленности, информируют представители местных властей.

"В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

В Лубенском районе Полтавской области без света после ночных взрывов остались более 18 тысяч потребителей.
"В частности, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Без пострадавших", – проинформировал глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Удары по УкраинеВзрывы на УкраинеУкраинаНовости СВООдесская областьПолтавская область
 
