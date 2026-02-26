https://crimea.ria.ru/20260226/truby-po-oseni-schitayut-v-kerchi-zakanchivayut-zamenu-razvodyaschego-vodovoda-1153514910.html

Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети, передает корреспондент РИА Новости Крым.Монтаж разбит на этапы. Все подготовительные работы инженеры делают на спецбазе: сваривают закладные детали, собирают мелкие узлы с приборами учета, заливают железобетонные конструкции будущих колодцев.Новые линии прокладывают из высокопрочного чугуна и пластика. Эти материалы хорошо держат давление и не боятся воздействий внешних факторов. Всего по проекту в Керчи реконструируют почти 18 километров разводящих сетей.Сейчас инженерам осталось протянуть чуть более 500 метров на одном из участков. На остальных – монтируют колодцы и камеры, делают "врезки" в существующие сети.А на "девятом" участке в районе улиц Борзенко и Мирошника уже проводят испытания. На этой трубе "сидит" полностью весь центр города-героя. Стандартное рабочее давление в системе около пяти атмосфер. На испытаниях его "набивают" до 7 атмосфер, чтобы линия была с запасом прочности.Новые трубы прослужат минимум полвека. Но это, как говорят инженеры, всего лишь гарантийная цифра. В реальности такие сети смогут проработать намного дольше.Сейчас готовность почти 90%. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект уже осенью. По федеральной целевой программе такая реконструкция обошлась в 1 миллион рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи заменили около 18 километров основных сетей водовода. Питающую магистраль обновили от ввода в город и протянули по всем основным районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод в Евпатории построен на 85%Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работыМасштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети

