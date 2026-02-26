Рейтинг@Mail.ru
Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/truby-po-oseni-schitayut-v-kerchi-zakanchivayut-zamenu-razvodyaschego-vodovoda-1153514910.html
Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
Реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T16:01
2026-02-26T16:01
керчь
водоснабжение
вода в крыму
крым
водовод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515706_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_972c10c2b7a83efa925fe8b211a371bd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети, передает корреспондент РИА Новости Крым.Монтаж разбит на этапы. Все подготовительные работы инженеры делают на спецбазе: сваривают закладные детали, собирают мелкие узлы с приборами учета, заливают железобетонные конструкции будущих колодцев.Новые линии прокладывают из высокопрочного чугуна и пластика. Эти материалы хорошо держат давление и не боятся воздействий внешних факторов. Всего по проекту в Керчи реконструируют почти 18 километров разводящих сетей.Сейчас инженерам осталось протянуть чуть более 500 метров на одном из участков. На остальных – монтируют колодцы и камеры, делают "врезки" в существующие сети.А на "девятом" участке в районе улиц Борзенко и Мирошника уже проводят испытания. На этой трубе "сидит" полностью весь центр города-героя. Стандартное рабочее давление в системе около пяти атмосфер. На испытаниях его "набивают" до 7 атмосфер, чтобы линия была с запасом прочности.Новые трубы прослужат минимум полвека. Но это, как говорят инженеры, всего лишь гарантийная цифра. В реальности такие сети смогут проработать намного дольше.Сейчас готовность почти 90%. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект уже осенью. По федеральной целевой программе такая реконструкция обошлась в 1 миллион рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи заменили около 18 километров основных сетей водовода. Питающую магистраль обновили от ввода в город и протянули по всем основным районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод в Евпатории построен на 85%Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работыМасштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
https://crimea.ria.ru/20260126/kriticheskie-tochki-v-vodosnabzhenii-kryma-kak-menyayut-iznoshennyy-vodoprovod-1152607355.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515706_0:0:1439:1079_1920x0_80_0_0_38435de49025836741c126f4513d72dc.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, водоснабжение, вода в крыму, крым, водовод
Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода

В Керчи реконструкцию разводящего водовода планируют закончить осенью 2026 года

16:01 26.02.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Монтаж разбит на этапы. Все подготовительные работы инженеры делают на спецбазе: сваривают закладные детали, собирают мелкие узлы с приборами учета, заливают железобетонные конструкции будущих колодцев.
Новые линии прокладывают из высокопрочного чугуна и пластика. Эти материалы хорошо держат давление и не боятся воздействий внешних факторов. Всего по проекту в Керчи реконструируют почти 18 километров разводящих сетей.
Сейчас инженерам осталось протянуть чуть более 500 метров на одном из участков. На остальных – монтируют колодцы и камеры, делают "врезки" в существующие сети.
А на "девятом" участке в районе улиц Борзенко и Мирошника уже проводят испытания. На этой трубе "сидит" полностью весь центр города-героя. Стандартное рабочее давление в системе около пяти атмосфер. На испытаниях его "набивают" до 7 атмосфер, чтобы линия была с запасом прочности.
"Как только проведутся гидроиспытания, промывка и дезинфекция нового водовода, абонентов постепенно начнут переключать на новую линию", – уточнил прораб подрядной организации Станислав Гаченков.
© РИА Новости Крым
Реконструкция разводящих сетей в Керчи
1 из 4
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Реконструкция разводящих сетей в Керчи
2 из 4
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Реконструкция разводящих сетей в Керчи
3 из 4
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Реконструкция разводящих сетей в Керчи
4 из 4
© РИА Новости Крым
1 из 4
© РИА Новости Крым
2 из 4
© РИА Новости Крым
3 из 4
© РИА Новости Крым
4 из 4
© РИА Новости Крым
Новые трубы прослужат минимум полвека. Но это, как говорят инженеры, всего лишь гарантийная цифра. В реальности такие сети смогут проработать намного дольше.
"В целом по Крыму построили не один подобный объект. И когда мы говорим про строительство инженерной инфраструктуры, мы ее не видим, но, когда ее нет – мы это очень остро ощущаем. Поэтому это будет стабильное обеспечение водоснабжением Керчи. Вода будет подаваться стабильно", – заявил первый замминистра строительства и архитектуры Крыма Александр Резников.
Сейчас готовность почти 90%. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект уже осенью. По федеральной целевой программе такая реконструкция обошлась в 1 миллион рублей.
Ранее сообщалось, что в Керчи заменили около 18 километров основных сетей водовода. Питающую магистраль обновили от ввода в город и протянули по всем основным районам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водовод в Евпатории построен на 85%
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работы
Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
Прокладка водовода
26 января, 08:29Радио "Спутник в Крыму"
Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
 
КерчьВодоснабжениеВода в КрымуКрымВодовод
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
15:50Между соседними регионами РФ и Беларуси воссоздадут прямое ж/д сообщение
15:45В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
15:39Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
15:35Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
15:29Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
15:25Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
15:16В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
15:06В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
14:56Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
14:47Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:41Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
14:13В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
14:06Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
13:55Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
13:49Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
13:39В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
13:32Непогода остановила паром в Севастополе
Лента новостейМолния