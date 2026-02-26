Рейтинг@Mail.ru
Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары" - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/tri-vinodelcheskikh-proekta-iz-sevastopolya-poluchili-vinnye-oskary-1153518391.html
Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары" - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T16:36
2026-02-26T16:36
новости
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
виноделие в крыму
виноградники
виноградники крыма
виноделие
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153518158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2cd48ac1f723135fe9bb28a4302d53e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что винодельни — "Золотая Балка", Yaiyla Winery, "Бельбек" и другие, вошли в число золотых медалистов. "Винодельня 78", "Усадьба Перовских", "Усадьба Родное гнездо" и ряд других - завоевали "серебро".Винодельческая отрасль Севастополя поддерживается государством: с 2014 года хозяйствам направили более трех миллиардов рублей. Предприятия заложили почти 3,5 тысячи гектаров виноградников и собрали 246 тысяч тонн урожая, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.Также в России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградниковКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльРост площадей виноградников в России - один из самых высоких
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153518158_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_2705315b059c5896a0e6ead4ebe32586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, виноделие, крым, новости крыма
Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"

Три винодельческих проекта Севастополя получили "платину" в "Гиде по российским винам"

16:36 26.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевТри винодельческих проекта Севастополя получили "платину" в "Гиде по российским винам"
Три винодельческих проекта Севастополя получили платину в Гиде по российским винам
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Эксперты присудили высшую награду "Инкерманскому заводу марочных вин", винодельням Uppa Winery и Le K2", - говорится в сообщении.

Он отметил, что винодельни — "Золотая Балка", Yaiyla Winery, "Бельбек" и другие, вошли в число золотых медалистов. "Винодельня 78", "Усадьба Перовских", "Усадьба Родное гнездо" и ряд других - завоевали "серебро".
Винодельческая отрасль Севастополя поддерживается государством: с 2014 года хозяйствам направили более трех миллиардов рублей. Предприятия заложили почти 3,5 тысячи гектаров виноградников и собрали 246 тысяч тонн урожая, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Севастополе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.
Также в России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких
 
НовостиСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВиноделие в КрымуВиноградникиВиноградники КрымаВиноделиеКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
15:50Между соседними регионами РФ и Беларуси воссоздадут прямое ж/д сообщение
15:45В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
15:39Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
15:35Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
15:29Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
15:25Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
15:16В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
15:06В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
14:56Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
14:47Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:41Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
14:13В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
14:06Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
13:55Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
13:49Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
13:39В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
13:32Непогода остановила паром в Севастополе
Лента новостейМолния