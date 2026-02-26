https://crimea.ria.ru/20260226/tri-vinodelcheskikh-proekta-iz-sevastopolya-poluchili-vinnye-oskary-1153518391.html

Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"

Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что винодельни — "Золотая Балка", Yaiyla Winery, "Бельбек" и другие, вошли в число золотых медалистов. "Винодельня 78", "Усадьба Перовских", "Усадьба Родное гнездо" и ряд других - завоевали "серебро".Винодельческая отрасль Севастополя поддерживается государством: с 2014 года хозяйствам направили более трех миллиардов рублей. Предприятия заложили почти 3,5 тысячи гектаров виноградников и собрали 246 тысяч тонн урожая, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.Также в России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградниковКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльРост площадей виноградников в России - один из самых высоких

