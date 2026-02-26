https://crimea.ria.ru/20260226/tochka-nevozvrata-kak-reshalas-sudba-kryma-26-fevralya-2014-go-1135128069.html
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.В ответ лидеры запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**.В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.По оценкам участников событий, на митинге 26 февраля 2014 года у стен крымского парламента жители полуострова, рискуя жизнью, защитили законно избранную ими власть.26 февраля стал "точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда", считает глава Крыма Сергей Аксенов.Cопротивление участников митинга оказалось переломным моментом в ходе борьбы за спасение Крыма, а Российская Федерация получила сигнал, что полуострову необходима помощь.В этот же день под усиленную охрану были взяты все места размещения воинских частей РФ, расположенные в Крыму.После митинга, опасаясь ввода в Крым украинских войск и нападений праворадикалов, в ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения "Беркут" вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма – Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке.* запрещенная в РФ экстремистская организация**запрещенная в РФ террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаГодовщина победы Майдана: могло ли на Украине быть все по-другому
