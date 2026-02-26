Рейтинг@Mail.ru
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о... РИА Новости Крым, 26.02.2026
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.В ответ лидеры запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**.В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.По оценкам участников событий, на митинге 26 февраля 2014 года у стен крымского парламента жители полуострова, рискуя жизнью, защитили законно избранную ими власть.26 февраля стал "точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда", считает глава Крыма Сергей Аксенов.Cопротивление участников митинга оказалось переломным моментом в ходе борьбы за спасение Крыма, а Российская Федерация получила сигнал, что полуострову необходима помощь.В этот же день под усиленную охрану были взяты все места размещения воинских частей РФ, расположенные в Крыму.После митинга, опасаясь ввода в Крым украинских войск и нападений праворадикалов, в ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения "Беркут" вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма – Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке.* запрещенная в РФ экстремистская организация**запрещенная в РФ террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаГодовщина победы Майдана: могло ли на Украине быть все по-другому
крым, майдан, россия, история, украина, сергей аксенов, владимир константинов, митинг 26 февраля 2014 года в крыму
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

Что произошло в Крыму 26 февраля 2014 года

07:37 26.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчастники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе. 26 февраля 2014
Участники массового митинга Встань на защиту Крыма у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе. 26 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.
В ответ лидеры запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**.
В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.
Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.
© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке События 26 февраля 2014 года возле здания крымского парламента
События 26 февраля 2014 года возле здания крымского парламента
© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке
События 26 февраля 2014 года возле здания крымского парламента
Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.
Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.
По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.
По оценкам участников событий, на митинге 26 февраля 2014 года у стен крымского парламента жители полуострова, рискуя жизнью, защитили законно избранную ими власть.
"В этот день крымчане вышли не просто на митинг или пикет. Они встали на защиту своего парламента, избранной ими власти. Наши люди стихийно восстали против волны произвола и беззакония, поглотившей Киев и накатывающейся на нас. Защитники парламента прекрасно осознавали, что при этом рискуют, в том числе и жизнью, но и не дрогнули перед толпами экстремистов", – заявлял председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
26 февраля стал "точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда", считает глава Крыма Сергей Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымская весна
Крымская весна
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Крымская весна
Cопротивление участников митинга оказалось переломным моментом в ходе борьбы за спасение Крыма, а Российская Федерация получила сигнал, что полуострову необходима помощь.
В этот же день под усиленную охрану были взяты все места размещения воинских частей РФ, расположенные в Крыму.
После митинга, опасаясь ввода в Крым украинских войск и нападений праворадикалов, в ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения "Беркут" вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма – Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
**запрещенная в РФ террористическая организация
Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года
25 февраля 2025, 18:55
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
КрымМайданРоссияИсторияУкраинаСергей АксеновВладимир КонстантиновМитинг 26 февраля 2014 года в Крыму
 
