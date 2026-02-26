https://crimea.ria.ru/20260226/strelba-i-vzryvy-slyshny-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-1153517985.html
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T16:22
2026-02-26T16:22
2026-02-26T16:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией в пятницу перекроют дорогиВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
В Севастополе слышны взрывы и стрельба по всему побережью – флот проводит учения
