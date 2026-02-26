Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя

16:22 26.02.2026 (обновлено: 16:23 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
