Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прохожие, которые участвовали в спасении полуторагодовалого малыша в Санкт-Петербурге, будут награждены премией имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В четверг Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку.
"Коллектив, найдите тех, кто поймал ребенка, пожалуйста. Их тоже ждет премия имени моего мужа", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, обращаясь к сотрудникам RT.
Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получил дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев. Он спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.
