Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна

2026-02-26T14:56
2026-02-26T14:56
маргарита симоньян
санкт-петербург
тигран кеосаян
премия
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прохожие, которые участвовали в спасении полуторагодовалого малыша в Санкт-Петербурге, будут награждены премией имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В четверг Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку.Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получил дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев. Он спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
маргарита симоньян, санкт-петербург, тигран кеосаян, премия, общество, новости
14:56 26.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Прохожие, которые участвовали в спасении полуторагодовалого малыша в Санкт-Петербурге, будут награждены премией имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В четверг Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку.
"Коллектив, найдите тех, кто поймал ребенка, пожалуйста. Их тоже ждет премия имени моего мужа", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, обращаясь к сотрудникам RT.
Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получил дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев. Он спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.
Маргарита СимоньянСанкт-ПетербургТигран КеосаянПремияОбществоНовости
 
