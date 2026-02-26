https://crimea.ria.ru/20260226/smertelnyy-pozhar-proizoshel-v-mnogokvartirnom-dome-v-dzhankoe-1153523613.html
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
В Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T19:10
2026-02-26T19:10
2026-02-26T19:10
джанкой
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153523843_0:391:756:816_1920x0_80_0_0_b87f4db88cf1b293b62f9102c75cf275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Сотрудники МЧС России совместно с добровольной пожарной командой выехали на возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме. Звеном газодымозащитной службы был выведен один пострадавший. Возгорание мебели на площади три квадратных метра было успешно ликвидировано, рассказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло 28 пожаровВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом домеОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153523843_0:441:756:1008_1920x0_80_0_0_1d1fcb7a39d0d47a511b596f8af07ae2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
В Крыму произошел смертельный пожар в многоквартирном доме в Джанкое