Рейтинг@Mail.ru
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/smertelnyy-pozhar-proizoshel-v-mnogokvartirnom-dome-v-dzhankoe-1153523613.html
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
В Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T19:10
2026-02-26T19:10
джанкой
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153523843_0:391:756:816_1920x0_80_0_0_b87f4db88cf1b293b62f9102c75cf275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Сотрудники МЧС России совместно с добровольной пожарной командой выехали на возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме. Звеном газодымозащитной службы был выведен один пострадавший. Возгорание мебели на площади три квадратных метра было успешно ликвидировано, рассказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло 28 пожаровВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом домеОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153523843_0:441:756:1008_1920x0_80_0_0_1d1fcb7a39d0d47a511b596f8af07ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое

В Крыму произошел смертельный пожар в многоквартирном доме в Джанкое

19:10 26.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Джанкое
Пожар в Джанкое
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Джанкое произошел пожар в многоквартирном жилом доме, на котором погиб человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Сотрудники МЧС России совместно с добровольной пожарной командой выехали на возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме. Звеном газодымозащитной службы был выведен один пострадавший. Возгорание мебели на площади три квадратных метра было успешно ликвидировано, рассказали спасатели.
"Также на пожаре обнаружен один погибший. По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети", – проинформировали в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму произошло 28 пожаров
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
 
ДжанкойНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
18:40Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
18:22Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
18:09С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
17:56Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
17:35Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
17:25Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
17:02Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
16:55В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
16:4319-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
Лента новостейМолния