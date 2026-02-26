Рейтинг@Mail.ru
Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T15:25
2026-02-26T15:25
сергей аксенов
медицина
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Новой техникой также оснастят центры здоровья, функционирующие на базе Нижнегорской районной больницы, Джанкойской ЦРБ и Симферопольской городской клинической больницы № 7.Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова получит реабилитационное оборудование. А Евпаторийская горбольница - офтальмологическое оборудование, необходимое для улучшения диагностики и лечения пациентов с осложнениями сахарного диабета.Поставки оборудования проходят в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".Ранее глава Крыма заявил, что в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.Также Сергей Аксенов поручил министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.
Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники

В Крыму планируют закупить более 350 единиц медтехники для шести больниц

15:25 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Основной объем поставок – 280 единиц оборудования – предназначен для Республиканской детской клинической больницы. В медучреждение поступит диагностическая аппаратура, хирургическое и операционное оборудование, а также техника для мониторинга и жизнеобеспечения маленьких пациентов", - рассказал Аксенов в своем Telegram-канале.
Новой техникой также оснастят центры здоровья, функционирующие на базе Нижнегорской районной больницы, Джанкойской ЦРБ и Симферопольской городской клинической больницы № 7.
Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова получит реабилитационное оборудование. А Евпаторийская горбольница - офтальмологическое оборудование, необходимое для улучшения диагностики и лечения пациентов с осложнениями сахарного диабета.
Поставки оборудования проходят в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее глава Крыма заявил, что в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.
Также Сергей Аксенов поручил министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.
