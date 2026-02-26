Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Основной объем поставок – 280 единиц оборудования – предназначен для Республиканской детской клинической больницы. В медучреждение поступит диагностическая аппаратура, хирургическое и операционное оборудование, а также техника для мониторинга и жизнеобеспечения маленьких пациентов", - рассказал Аксенов в своем Telegram-канале.
Новой техникой также оснастят центры здоровья, функционирующие на базе Нижнегорской районной больницы, Джанкойской ЦРБ и Симферопольской городской клинической больницы № 7.
Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова получит реабилитационное оборудование. А Евпаторийская горбольница - офтальмологическое оборудование, необходимое для улучшения диагностики и лечения пациентов с осложнениями сахарного диабета.
Поставки оборудования проходят в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее глава Крыма заявил, что в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.
Также Сергей Аксенов поручил министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.
