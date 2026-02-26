https://crimea.ria.ru/20260226/shest-bolnits-kryma-poluchat-350-edinits-meditsinskoy-tekhniki-1153514302.html

Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники

Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники

В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T15:25

2026-02-26T15:25

2026-02-26T15:25

сергей аксенов

медицина

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153512800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f27ae60d14aa3ae131a8398bbebd4f9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Новой техникой также оснастят центры здоровья, функционирующие на базе Нижнегорской районной больницы, Джанкойской ЦРБ и Симферопольской городской клинической больницы № 7.Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова получит реабилитационное оборудование. А Евпаторийская горбольница - офтальмологическое оборудование, необходимое для улучшения диагностики и лечения пациентов с осложнениями сахарного диабета.Поставки оборудования проходят в рамках нацпроектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".Ранее глава Крыма заявил, что в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.Также Сергей Аксенов поручил министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколамОплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма