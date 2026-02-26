Рейтинг@Mail.ru
С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
https://crimea.ria.ru/20260226/s-marta-v-krymu-izmenitsya-poryadok-nachisleniya-alimentov-1153522719.html
С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов - РИА Новости Крым, 26.02.2026
С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
С 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в регионе (не ниже 27 654,85 рублей), а не минимальной, как сегодня. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина РК Елена Романовская."Выплаты по нему считают в том случае, если родители после развода не решили через суд, в каком объеме будут предоставляться средства на содержание ребенка. В подобных ситуациях Социальный фонд учитывает фактическую сумму алиментов, которую родитель указал в заявлении на единое пособие, либо сумму, прописанную в нотариальном соглашении между родителями. Если она ниже установленного минимального порога, в доходы семьи учитывают алименты, рассчитанные из МРОТа. Со следующего месяца для этого начнут использовать среднюю зарплату по регионам", - добавила Романовская.Таким образом, размер выплат составит 25% средней зарплаты — на одного ребенка, 33% — на двух детей, 50% — на трех и более детей."На конкретном примере это выглядит следующим образом. Мама троих детей из Республики Крым в марте обращается за единым пособием. Брак расторгнут, алименты уплачиваются по устной договоренности между родителями. Поскольку детей трое, минимальные алименты, которые будут учтены при оформлении единого пособия, должны быть не ниже половины средней зарплаты в регионе, то есть не ниже 27 654,85 рублей (55309,70 рублей × ½)", - пояснила Романовская.По ее словам, именно такую сумму возьмут для расчета алиментов, если в действительности они составляют, например, 25 тыс. рублей. Если же сумма выше, например 30 тыс. рублей, правило о минимальных алиментах не применяется и в расчет берут реально отчисляемые на ребенка средства, то есть указанные 30 тыс. рублей. "Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. Социальный фонд продолжит учитывать такие суммы в доходах семьи, основываясь на данных судов, судебных приставов или же самих родителей. Даже если алименты, определенные таким образом, будут ниже установленных границ, правило минимальных алиментов применяться не будет и в расчет возьмут сумму, записанную в решении суда", - заключила зампред Совмина РК.Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян.
крым
26.02.2026

С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в регионе (не ниже 27 654,85 рублей), а не минимальной, как сегодня. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина РК Елена Романовская.

"С 1 марта сумма минимальных алиментов, которые записывают в доходы семьи при оформлении единого пособия, будет учитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, определяемой Росстатом. Сегодня для этого применяется минимальный размер оплаты труда (МРОТ)", - написала Романовская в своем Telegram-канале.

"Выплаты по нему считают в том случае, если родители после развода не решили через суд, в каком объеме будут предоставляться средства на содержание ребенка. В подобных ситуациях Социальный фонд учитывает фактическую сумму алиментов, которую родитель указал в заявлении на единое пособие, либо сумму, прописанную в нотариальном соглашении между родителями. Если она ниже установленного минимального порога, в доходы семьи учитывают алименты, рассчитанные из МРОТа. Со следующего месяца для этого начнут использовать среднюю зарплату по регионам", - добавила Романовская.
Таким образом, размер выплат составит 25% средней зарплаты — на одного ребенка, 33% — на двух детей, 50% — на трех и более детей.
"На конкретном примере это выглядит следующим образом. Мама троих детей из Республики Крым в марте обращается за единым пособием. Брак расторгнут, алименты уплачиваются по устной договоренности между родителями. Поскольку детей трое, минимальные алименты, которые будут учтены при оформлении единого пособия, должны быть не ниже половины средней зарплаты в регионе, то есть не ниже 27 654,85 рублей (55309,70 рублей × ½)", - пояснила Романовская.
По ее словам, именно такую сумму возьмут для расчета алиментов, если в действительности они составляют, например, 25 тыс. рублей. Если же сумма выше, например 30 тыс. рублей, правило о минимальных алиментах не применяется и в расчет берут реально отчисляемые на ребенка средства, то есть указанные 30 тыс. рублей.
"Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. Социальный фонд продолжит учитывать такие суммы в доходах семьи, основываясь на данных судов, судебных приставов или же самих родителей. Даже если алименты, определенные таким образом, будут ниже установленных границ, правило минимальных алиментов применяться не будет и в расчет возьмут сумму, записанную в решении суда", - заключила зампред Совмина РК.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян.
