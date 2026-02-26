Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennykh-1153503465.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих - Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих - Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен телами бы проведен 29 января. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии.По данным МИД РФ, всего за прошлый год украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - Мединский

11:56 26.02.2026 (обновлено: 12:01 26.02.2026)
 
© Владимир МединскийРоссийская сторона передала Украине 1000 тел погибших военных
Российская сторона передала Украине 1000 тел погибших военных
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих - Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", - написал он в своем Telegram-канале.
Предыдущий обмен телами бы проведен 29 января. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии.
По данным МИД РФ, всего за прошлый год украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Лента новостейМолния