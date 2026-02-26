https://crimea.ria.ru/20260226/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennykh-1153503465.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих - Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента...
2026-02-26T11:56
2026-02-26T11:56
2026-02-26T12:01
россия
новости
украина
владимир мединский
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих - Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен телами бы проведен 29 января. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии.По данным МИД РФ, всего за прошлый год украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
