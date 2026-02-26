Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
Мошенники рассылают фейковые электронные письма о запрете VPN-сервисов – Роскомнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. От имени Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Внимание! Фейковая рассылка. 26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в поддельных письмах мошенники сообщают о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Рассылки оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.
"Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.", - подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре также предупредили СМИ и систему менеджмента качества (СМК) о недопустимости распространения недостоверной информации.
Органы государственной власти регулярно предупреждают граждан о действиях мошенников в сети и фейковых рассылках. Так, оперативный штаб Кубани ранее заявил, что информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Также, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.
Кроме того, сообщалось, что в Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта.
