Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
От имени Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T10:47
2026-02-26T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. От имени Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Внимание! Фейковая рассылка. 26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru.", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в поддельных письмах мошенники сообщают о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Рассылки оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.В Роскомнадзоре также предупредили СМИ и систему менеджмента качества (СМК) о недопустимости распространения недостоверной информации.Органы государственной власти регулярно предупреждают граждан о действиях мошенников в сети и фейковых рассылках. Так, оперативный штаб Кубани ранее заявил, что информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Также, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.Кроме того, сообщалось, что в Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах Мошенники рассылают сообщения от имени мэра ЯлтыНа Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов

Мошенники рассылают фейковые электронные письма о запрете VPN-сервисов – Роскомнадзор

10:47 26.02.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. От имени Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Внимание! Фейковая рассылка. 26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в поддельных письмах мошенники сообщают о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Рассылки оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.
"Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.", - подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре также предупредили СМИ и систему менеджмента качества (СМК) о недопустимости распространения недостоверной информации.
Органы государственной власти регулярно предупреждают граждан о действиях мошенников в сети и фейковых рассылках. Так, оперативный штаб Кубани ранее заявил, что информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Также, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.
Кроме того, сообщалось, что в Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта.
