Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. От имени Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Внимание! Фейковая рассылка. 26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru.", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в поддельных письмах мошенники сообщают о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Рассылки оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.В Роскомнадзоре также предупредили СМИ и систему менеджмента качества (СМК) о недопустимости распространения недостоверной информации.Органы государственной власти регулярно предупреждают граждан о действиях мошенников в сети и фейковых рассылках. Так, оперативный штаб Кубани ранее заявил, что информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Также, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.Кроме того, сообщалось, что в Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах Мошенники рассылают сообщения от имени мэра ЯлтыНа Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ

