Рейтинг@Mail.ru
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260226/rf-i-ukraina-ne-mogut-dogovoritsya-chto-kroetsya-za-udivleniem-trampa-1153510709.html
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа - РИА Новости Крым, 26.02.2026
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
Недоумение президента США Дональда Трампа тем, что Россия и Украина никак не могут договориться о мире, является откровенным лукавством и очередным пиаром,... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T21:09
2026-02-26T21:09
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
политика
дональд трамп
марко рубио
нато
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_560dbd2b3cdb0adbcfd61f1a6d215014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Недоумение президента США Дональда Трампа тем, что Россия и Украина никак не могут договориться о мире, является откровенным лукавством и очередным пиаром, который давно стал сутью американской политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что мыслить так американцам помогает идеология превосходства их как представителей Запада.Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами 26 февраля заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже сделал многое для окончания конфликта на Украине и не понимает, "почему две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить", имея в виду Россию и Украину."Как можно ждать завершения конфликта, когда Россия воюет с НАТО, если не напрямую, то опосредованно? Причем борьба достаточно жестокая, и НАТО не собирается уступать. Во всяком случае европейский блок НАТО, прежде всего Великобритания, воспринимает конфликт на Украине как свой шанс поставить Россию на колени", – прокомментировал Шипилин.Политолог делает вывод, что все сказанное Рубио – "сплошное лукавство" ради пиара, который является сутью американской политики.Он считает, что Запад и США в том числе в украинском конфликте по большому счету все устраивает: и то, как действуют подкупленные элиты в Киеве, и то, что в бой с российскими подразделениями направляются не западные армии, а украинские прокси-войска, которые они продолжают поддерживать, в том числе насыщая оружием."Кстати, следующими в таком же положении могут оказаться прибалты и поляки, вообще восточный блок НАТО", – заметил Шипилин.Все потому, что англосаксы, и американцы в том числе, продолжают и сегодня придерживаться постулатов Вестфальской международной системы международных отношений, которая была провозглашена в 17 веке, объявляла равенство всех стран, их суверенитет, но только все это в понимании Запада относилось к нему, на тот момент к Западной Европе, а не к остальному миру, подчеркнул эксперт.По словам политолога, даже в представлении западного обывателя цивилизации в мире имеют иерархию: есть "цветущий сад", как однажды сказал о Европе экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а есть "джунгли" – все остальные."Это еще от Киплинга (Редьярд, английский писатель - ред.) идет, еще с давних пор такое к этому отношение. Поэтому, когда Рубио говорит о том, что Трамп чего-то не понимает, как там не могут между собой договориться – это как раз отголоски вот этого подхода к решению проблем", – добавил Шипилин.Именно поэтому Трамп-миротворец может "примирять" страны лишь таким образом, чтобы мира там реально не наступало, заметил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_74d90f4451587c74cba47a2afb2f43a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, мнения, политика, дональд трамп, марко рубио, нато, украина, россия
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа

"Удивление" Трампа проблемой достижения мира на Украине является пиаром – политолог

21:09 26.02.2026
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo Win McNamee
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Недоумение президента США Дональда Трампа тем, что Россия и Украина никак не могут договориться о мире, является откровенным лукавством и очередным пиаром, который давно стал сутью американской политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что мыслить так американцам помогает идеология превосходства их как представителей Запада.
Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами 26 февраля заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже сделал многое для окончания конфликта на Украине и не понимает, "почему две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить", имея в виду Россию и Украину.
"Как можно ждать завершения конфликта, когда Россия воюет с НАТО, если не напрямую, то опосредованно? Причем борьба достаточно жестокая, и НАТО не собирается уступать. Во всяком случае европейский блок НАТО, прежде всего Великобритания, воспринимает конфликт на Украине как свой шанс поставить Россию на колени", – прокомментировал Шипилин.
Политолог делает вывод, что все сказанное Рубио – "сплошное лукавство" ради пиара, который является сутью американской политики.

"Все прекрасно понимают, по крайней мере американцы, что все началось с движения НАТО на Восток, и Трамп это понимает. Поэтому заявление Рубио – это сплошное лукавство, игра на публику. Суть американской политики – пиар себя, своих мыслей. И это, мне кажется, надо воспринимать как то, что они пиарят Трампа, продвигая его якобы недоумение", – поделился мнением эксперт.

Он считает, что Запад и США в том числе в украинском конфликте по большому счету все устраивает: и то, как действуют подкупленные элиты в Киеве, и то, что в бой с российскими подразделениями направляются не западные армии, а украинские прокси-войска, которые они продолжают поддерживать, в том числе насыщая оружием.
"Кстати, следующими в таком же положении могут оказаться прибалты и поляки, вообще восточный блок НАТО", – заметил Шипилин.
Все потому, что англосаксы, и американцы в том числе, продолжают и сегодня придерживаться постулатов Вестфальской международной системы международных отношений, которая была провозглашена в 17 веке, объявляла равенство всех стран, их суверенитет, но только все это в понимании Запада относилось к нему, на тот момент к Западной Европе, а не к остальному миру, подчеркнул эксперт.
"То есть, понимаете, для Запада страны неравны. И мы должны понимать, когда Запад говорит о цивилизованных странах, он имеет в виду только себя", – пояснил Шипилин.
По словам политолога, даже в представлении западного обывателя цивилизации в мире имеют иерархию: есть "цветущий сад", как однажды сказал о Европе экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а есть "джунгли" – все остальные.
"Это еще от Киплинга (Редьярд, английский писатель - ред.) идет, еще с давних пор такое к этому отношение. Поэтому, когда Рубио говорит о том, что Трамп чего-то не понимает, как там не могут между собой договориться – это как раз отголоски вот этого подхода к решению проблем", – добавил Шипилин.
Именно поэтому Трамп-миротворец может "примирять" страны лишь таким образом, чтобы мира там реально не наступало, заметил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
 
Радио "Спутник в Крыму"Павел ШипилинМненияПолитикаДональд ТрампМарко РубиоНАТОУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
20:47В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
20:32Умерла заслуженный работник культуры Крыма и издатель Галина Гржибовская
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
18:40Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
18:22Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
18:09С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
17:56Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
17:35Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
17:25Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
Лента новостейМолния