РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа

Недоумение президента США Дональда Трампа тем, что Россия и Украина никак не могут договориться о мире, является откровенным лукавством и очередным пиаром,... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T21:09

радио "спутник в крыму"

павел шипилин

мнения

политика

дональд трамп

марко рубио

нато

украина

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_560dbd2b3cdb0adbcfd61f1a6d215014.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Недоумение президента США Дональда Трампа тем, что Россия и Украина никак не могут договориться о мире, является откровенным лукавством и очередным пиаром, который давно стал сутью американской политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что мыслить так американцам помогает идеология превосходства их как представителей Запада.Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами 26 февраля заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже сделал многое для окончания конфликта на Украине и не понимает, "почему две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить", имея в виду Россию и Украину."Как можно ждать завершения конфликта, когда Россия воюет с НАТО, если не напрямую, то опосредованно? Причем борьба достаточно жестокая, и НАТО не собирается уступать. Во всяком случае европейский блок НАТО, прежде всего Великобритания, воспринимает конфликт на Украине как свой шанс поставить Россию на колени", – прокомментировал Шипилин.Политолог делает вывод, что все сказанное Рубио – "сплошное лукавство" ради пиара, который является сутью американской политики.Он считает, что Запад и США в том числе в украинском конфликте по большому счету все устраивает: и то, как действуют подкупленные элиты в Киеве, и то, что в бой с российскими подразделениями направляются не западные армии, а украинские прокси-войска, которые они продолжают поддерживать, в том числе насыщая оружием."Кстати, следующими в таком же положении могут оказаться прибалты и поляки, вообще восточный блок НАТО", – заметил Шипилин.Все потому, что англосаксы, и американцы в том числе, продолжают и сегодня придерживаться постулатов Вестфальской международной системы международных отношений, которая была провозглашена в 17 веке, объявляла равенство всех стран, их суверенитет, но только все это в понимании Запада относилось к нему, на тот момент к Западной Европе, а не к остальному миру, подчеркнул эксперт.По словам политолога, даже в представлении западного обывателя цивилизации в мире имеют иерархию: есть "цветущий сад", как однажды сказал о Европе экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а есть "джунгли" – все остальные."Это еще от Киплинга (Редьярд, английский писатель - ред.) идет, еще с давних пор такое к этому отношение. Поэтому, когда Рубио говорит о том, что Трамп чего-то не понимает, как там не могут между собой договориться – это как раз отголоски вот этого подхода к решению проблем", – добавил Шипилин.Именно поэтому Трамп-миротворец может "примирять" страны лишь таким образом, чтобы мира там реально не наступало, заметил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции

2026

павел шипилин, мнения, политика, дональд трамп, марко рубио, нато, украина, россия