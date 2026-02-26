https://crimea.ria.ru/20260226/rasshiren-period-strakhovogo-stazha-dlya-rabotavshikh-v-krymu-i-sevastopole-1153511964.html
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T14:47
2026-02-26T14:47
2026-02-26T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение.Документ включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.Как отметила в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, согласно действующему законодательству, страховой стаж включает периоды работы с 1991 по 2022 год на указанных территориях, а также время после включения новых субъектов в состав РФ.Депутат уточнила, что законопроект расширяет период учета страхового стажа, включая в него дополнительно почти год. Таким образом, расширяются социальные гарантии для широкого круга граждан с учетом исторических и правовых особенностей регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:47 26.02.2026 (обновлено: 14:50 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение.
Документ включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
"Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит пресс-служба палаты парламента.
Как отметила в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, согласно действующему законодательству, страховой стаж включает периоды работы с 1991 по 2022 год на указанных территориях, а также время после включения новых субъектов в состав РФ.
Депутат уточнила, что законопроект расширяет период учета страхового стажа, включая в него дополнительно почти год. Таким образом, расширяются социальные гарантии для широкого круга граждан с учетом исторических и правовых особенностей регионов.
