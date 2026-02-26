https://crimea.ria.ru/20260226/pyatero-vzroslykh-i-troe-podrostkov-gotovili-terakt-v-kolomne-1153495787.html

Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне

2026-02-26T09:34

теракт

подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153495676_89:0:1088:562_1920x0_80_0_0_f27a3bacd1a030411524e2ab3cf34fbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Подмосковье пятеро взрослых и трое подростков предстанут перед судом по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия по заказу Киева, сообщили в Следкоме РФ в четверг.По данным следствия, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей изготовили и попытались заложить взрывчатку под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий.Сейчас расследование завершено. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в покушении на теракт, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – проинформировала Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годамНа военном аэродроме Кубани предотвращен терактВ России выросло число терактов

подмосковье

россия

2026

Новости

