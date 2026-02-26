Рейтинг@Mail.ru
Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне
В Подмосковье пятеро взрослых и трое подростков предстанут перед судом по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия по заказу Киева,... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Подмосковье пятеро взрослых и трое подростков предстанут перед судом по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия по заказу Киева, сообщили в Следкоме РФ в четверг.По данным следствия, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей изготовили и попытались заложить взрывчатку под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий.Сейчас расследование завершено. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в покушении на теракт, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – проинформировала Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годамНа военном аэродроме Кубани предотвращен терактВ России выросло число терактов
Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне

В Подмосковье пятеро взрослых и трое подростков предстанут перед судом по делу о теракте

09:34 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Подмосковье пятеро взрослых и трое подростков предстанут перед судом по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия по заказу Киева, сообщили в Следкоме РФ в четверг.
По данным следствия, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей изготовили и попытались заложить взрывчатку под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий.
"Устройство должно было сдетонировать, в результате чего вместе с водителем авто могли погибнуть посторонние люди, однако в момент закладки СВУ двое обвиняемых были задержаны с поличным правоохранителями", - цитирует ведомство официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Сейчас расследование завершено. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в покушении на теракт, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – проинформировала Петренко.
