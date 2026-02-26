https://crimea.ria.ru/20260226/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1153494185.html
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
17 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T07:10
2026-02-26T07:10
2026-02-26T07:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 17 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.Еще семь БПЛА сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской областями, а также по одному над Белгородской и Воронежской областями. добавили в оборонном ведомстве.60 украинских беспилотников были уничтожены вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. В период с 14 до 20 часов среды дежурными средствами ПВО уничтожены еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
