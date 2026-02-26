Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1153494185.html
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2026
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
17 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T07:10
2026-02-26T07:22
черное море
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 17 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.Еще семь БПЛА сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской областями, а также по одному над Белгородской и Воронежской областями. добавили в оборонном ведомстве.60 украинских беспилотников были уничтожены вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. В период с 14 до 20 часов среды дежурными средствами ПВО уничтожены еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e38f1dfc10a15ba2d3bbd40817092a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями

На Черным и Азовским морями уничтожено два украинских беспилотника

07:10 26.02.2026 (обновлено: 07:22 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 17 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23 часов 25 февраля до 7 часов 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по одному над акваториями Черного и Азовского морей", – сказано в сообщении.
Еще семь БПЛА сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской областями, а также по одному над Белгородской и Воронежской областями. добавили в оборонном ведомстве.
60 украинских беспилотников были уничтожены вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. В период с 14 до 20 часов среды дежурными средствами ПВО уничтожены еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
 
Черное мореАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
08:13Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
07:54Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
07:37Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
07:10ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
06:58Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
06:30Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
06:07Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
00:01Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:16Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
23:02Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
22:52Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский
22:42Теракты Киева против РФ и рост российской экономики: главное за день
22:27Ядерное оружие для Украины: с какой целью СВР публично заявила об этом
22:09Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ
21:43В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам
21:27Смерть младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
21:07В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
20:50В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"
Лента новостейМолния