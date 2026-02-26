Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года, поставил перед правительством РФ ряд задач по социальной... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T18:22
2026-02-26T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года, поставил перед правительством РФ ряд задач по социальной поддержке граждан, контролю за застройщиками и обеспечению доступности лекарств. Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте Кремля.Поддержка семей с детьмиПредлагается продлить период получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет.Также планируется расширить условия льготной ипотеки для многодетных семей – в частности, изучить возможность приобретения жилья на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства. Речь идет о квартирах в МКД, построенных более 20 лет назад.До 1 декабря 2026 году правительству поручено представить предложения по совершенствования мер социальной поддержки семьям с детьми. Цель – повысить доходы от трудовой деятельность.Помощь жителям пострадавших населенных пунктовПравительство должно внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать вопрос поддержки граждан, проживающих в населенных пунктов, подвергающихся обстрелам. Особое внимание – собственникам жилых помещений, утраченных или поврежденных в результате атак.Контроль за застройщикамиПредлагается усилить контроль за соблюдением сроков передачи жилых помещений гражданам – в рамках договоров участия в долевом строительстве.Выплаты семьям участников СВО и доступность лекарствСовместно с генпрокуратурой и фондом "Защитники Отечества" правительство проведет мониторинг выплат семьям погибших или пропавших без вести участников СВО. Цель – обеспечить своевременное предоставление мер поддержки.Кроме того, кабмин совместно с регионами, генпрокуратурой и общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" должны исключить перебои поставок лекарств для льготных категорий граждан, усилить контроль за ценами на жизненно необходимые препараты.Поддержка кинематографа и инфраструктурыСреди других поручений также предлагается рассмотреть вопрос о господдержке производства, проката и показа фильмов про участников спецоперации.Поставлена задача ускорить разработку критериев передачи автомобильных дорог между федеральной и региональной собственностью, проанализировать объекты незавершенного строительства социальной инфраструктуры и представить предложения по их сдаче в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллектаЦентры инженерных биоразработок появятся в регионах РФРоссийские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции

Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам годовой пресс-конференции

18:22 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года, поставил перед правительством РФ ряд задач по социальной поддержке граждан, контролю за застройщиками и обеспечению доступности лекарств. Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте Кремля.

Поддержка семей с детьми

Предлагается продлить период получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет.
Также планируется расширить условия льготной ипотеки для многодетных семей – в частности, изучить возможность приобретения жилья на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства. Речь идет о квартирах в МКД, построенных более 20 лет назад.
До 1 декабря 2026 году правительству поручено представить предложения по совершенствования мер социальной поддержки семьям с детьми. Цель – повысить доходы от трудовой деятельность.

Помощь жителям пострадавших населенных пунктов

Правительство должно внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать вопрос поддержки граждан, проживающих в населенных пунктов, подвергающихся обстрелам. Особое внимание – собственникам жилых помещений, утраченных или поврежденных в результате атак.

Контроль за застройщиками

Предлагается усилить контроль за соблюдением сроков передачи жилых помещений гражданам – в рамках договоров участия в долевом строительстве.

Выплаты семьям участников СВО и доступность лекарств

Совместно с генпрокуратурой и фондом "Защитники Отечества" правительство проведет мониторинг выплат семьям погибших или пропавших без вести участников СВО. Цель – обеспечить своевременное предоставление мер поддержки.
Кроме того, кабмин совместно с регионами, генпрокуратурой и общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" должны исключить перебои поставок лекарств для льготных категорий граждан, усилить контроль за ценами на жизненно необходимые препараты.

Поддержка кинематографа и инфраструктуры

Среди других поручений также предлагается рассмотреть вопрос о господдержке производства, проката и показа фильмов про участников спецоперации.
Поставлена задача ускорить разработку критериев передачи автомобильных дорог между федеральной и региональной собственностью, проанализировать объекты незавершенного строительства социальной инфраструктуры и представить предложения по их сдаче в эксплуатацию.
