Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован в четверг на портале правовой информации.Решение принято в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области развития технологий ИИ и их внедрения в экономику, социальную сферу и госуправление.Комиссия будет координировать деятельность федеральных ведомств, Банка России, властей регионов по вопросам разработки согласованных подходов в сфере развития технологий ИИ.Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и другие должностные лица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появился первый отечественный робот-хирургЦентры инженерных биоразработок появятся в регионах РФПутин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику

