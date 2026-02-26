https://crimea.ria.ru/20260226/putin-sozdal-komissiyu-po-voprosam-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-1153522342.html
Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован в четверг на портале правовой информации.Решение принято в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области развития технологий ИИ и их внедрения в экономику, социальную сферу и госуправление.Комиссия будет координировать деятельность федеральных ведомств, Банка России, властей регионов по вопросам разработки согласованных подходов в сфере развития технологий ИИ.Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и другие должностные лица.
Путин создал комиссию при президенте РФ по развитию технологий искусственного интеллекта
17:35 26.02.2026 (обновлено: 17:38 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован в четверг на портале правовой информации.
"Образовать комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта", – говорится в документе.
Решение принято в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области развития технологий ИИ и их внедрения в экономику, социальную сферу и госуправление.
Комиссия будет координировать деятельность федеральных ведомств, Банка России, властей регионов по вопросам разработки согласованных подходов в сфере развития технологий ИИ.
Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и другие должностные лица.
