Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован РИА Новости Крым, 26.02.2026
Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта

Путин создал комиссию при президенте РФ по развитию технологий искусственного интеллекта

17:35 26.02.2026 (обновлено: 17:38 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован в четверг на портале правовой информации.
"Образовать комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта", – говорится в документе.
Решение принято в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области развития технологий ИИ и их внедрения в экономику, социальную сферу и госуправление.
Комиссия будет координировать деятельность федеральных ведомств, Банка России, властей регионов по вопросам разработки согласованных подходов в сфере развития технологий ИИ.
Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и другие должностные лица.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России появился первый отечественный робот-хирург
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
 
