Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами

Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами

26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.Путин подчеркнул, что Москва и Минск тесно, по-союзнически взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, их подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Страны сообща противостоят санкционному давлению и выступают за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира.Глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе заседания указал, что на фоне напряженной международной обстановки, прежде всего на западных рубежах, Москве и Минску жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства."Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы", – указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР

