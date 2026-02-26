Рейтинг@Mail.ru
Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
Россия и Белоруссия будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T15:39
2026-02-26T15:39
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
союзное государство
политика
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.Путин подчеркнул, что Москва и Минск тесно, по-союзнически взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, их подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Страны сообща противостоят санкционному давлению и выступают за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира.Глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе заседания указал, что на фоне напряженной международной обстановки, прежде всего на западных рубежах, Москве и Минску жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства."Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы", – указал он.
россия
белоруссия
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, союзное государство, политика, безопасность, новости
Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами

Безопасность Союзного государства будет обеспечена всеми силами и средствами – Путин

15:39 26.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.
"Убежден, что вместе с белорусскими друзьями будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Москва и Минск тесно, по-союзнически взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, их подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Страны сообща противостоят санкционному давлению и выступают за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира.
"Надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступившее в силу в 2025 году межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешних границ", – добавил президент РФ.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе заседания указал, что на фоне напряженной международной обстановки, прежде всего на западных рубежах, Москве и Минску жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства.
"Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы", – указал он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику
Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияСоюзное государствоПолитикаБезопасностьНовости
 
