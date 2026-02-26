Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении

https://crimea.ria.ru/20260226/propavshuyu-v-smolenske-devochku-nashli--zaderzhan-podozrevaemyy-v-pokhischenii-1153528338.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона.По данным СК, также был установлен подозреваемый в похищении. Он задержан, и с ним работают следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

