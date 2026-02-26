Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона.По данным СК, также был установлен подозреваемый в похищении. Он задержан, и с ним работают следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении

Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой и задержали подозреваемого в похищении

20:11 26.02.2026 (обновлено: 20:15 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России.
9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона.
По данным СК, также был установлен подозреваемый в похищении. Он задержан, и с ним работают следователи.
"В Смоленске следователями регионального СКАЗАЛ России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива!" – говорится в публикации.
