https://crimea.ria.ru/20260226/propavshuyu-v-smolenske-devochku-nashli--zaderzhan-podozrevaemyy-v-pokhischenii-1153528338.html
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T20:11
2026-02-26T20:11
2026-02-26T20:15
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона.По данным СК, также был установлен подозреваемый в похищении. Он задержан, и с ним работают следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости
Материал дополняется
Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой и задержали подозреваемого в похищении
20:11 26.02.2026 (обновлено: 20:15 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков, сообщают в Следственном комитете России.
9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона.
По данным СК, также был установлен подозреваемый в похищении. Он задержан, и с ним работают следователи.
"В Смоленске следователями регионального СКАЗАЛ России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива!" – говорится в публикации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.