Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-uzhe-dve-nedeli-1153499829.html
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T11:07
2026-02-26T11:08
азовское море
гу мчс рф по республике крым
поисковые работы
поиск людей
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153499009_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_a1f9c3edb38763cfdf1207b0068ec09c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда крымского главка МЧС России, аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.В поисковой операции участвуют от РСЧС 87 человек, семь единиц техники, два плавсредства, от МЧС России – 10 человек, три единицы техники и одно плавсредство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
Новости
азовское море, гу мчс рф по республике крым, поисковые работы, поиск людей, новости крыма, крым
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели

В Азовском море 2 недели ищут пропавших рыбаков – обследовано 2317 квадратных км акватории

11:07 26.02.2026 (обновлено: 11:08 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.
"По состоянию на 26 февраля 2026 года поиски продолжаются. Всего с нарастающим итогом обследовано: 1472 км береговой линии и 2317 кв. км акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
К поискам привлечены сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда крымского главка МЧС России, аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.
В поисковой операции участвуют от РСЧС 87 человек, семь единиц техники, два плавсредства, от МЧС России – 10 человек, три единицы техники и одно плавсредство.
