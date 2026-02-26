https://crimea.ria.ru/20260226/propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-uzhe-dve-nedeli-1153499829.html
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T11:07
2026-02-26T11:07
2026-02-26T11:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда крымского главка МЧС России, аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.В поисковой операции участвуют от РСЧС 87 человек, семь единиц техники, два плавсредства, от МЧС России – 10 человек, три единицы техники и одно плавсредство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели
В Азовском море 2 недели ищут пропавших рыбаков – обследовано 2317 квадратных км акватории
11:07 26.02.2026