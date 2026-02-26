https://crimea.ria.ru/20260226/propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-uzhe-dve-nedeli-1153499829.html

Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели

Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Пропавших в Азовском море рыбаков ищут уже две недели

Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T11:07

2026-02-26T11:07

2026-02-26T11:08

азовское море

гу мчс рф по республике крым

поисковые работы

поиск людей

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153499009_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_a1f9c3edb38763cfdf1207b0068ec09c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших в Азовском море рыбаков продолжаются уже две недели, на данный момент обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда крымского главка МЧС России, аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.В поисковой операции участвуют от РСЧС 87 человек, семь единиц техники, два плавсредства, от МЧС России – 10 человек, три единицы техники и одно плавсредство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260220/s-vody-i-s-vozdukha-propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-8-y-den-1153370361.html

азовское море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, гу мчс рф по республике крым, поисковые работы, поиск людей, новости крыма, крым