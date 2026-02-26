Рейтинг@Mail.ru
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей. Как отметили в МВД по Крыму, в отношении 28-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Также в Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильемВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, сакский район, мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, видео
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч

В Крыму ФСБ задержала предпринимателя за аферу с оформлением прав на 300 тысяч рублей

11:19 26.02.2026 (обновлено: 11:29 26.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей.
"При этом злоумышленник не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства и намеревался обманным путем завладеть деньгами. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ мужчина был задержан при попытке получения денежных средств в размере 300 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Как отметили в МВД по Крыму, в отношении 28-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
"Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.
Также в Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.
