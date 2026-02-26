https://crimea.ria.ru/20260226/predlagal-prava-bez-ekzamenov-krymchanin-popalsya-na-afere-v-300-tysyach-1153500298.html

Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч

Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч

В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T11:19

2026-02-26T11:19

2026-02-26T11:29

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

сакский район

мошенничество

новости крыма

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153500181_53:0:853:450_1920x0_80_0_0_7cf80a5bc56f4ce3c33f04d9b388dd0c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей. Как отметили в МВД по Крыму, в отношении 28-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Также в Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильемВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

крым

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, сакский район, мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, видео