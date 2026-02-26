https://crimea.ria.ru/20260226/predlagal-prava-bez-ekzamenov-krymchanin-popalsya-na-afere-v-300-tysyach-1153500298.html
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T11:19
2026-02-26T11:19
2026-02-26T11:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей. Как отметили в МВД по Крыму, в отношении 28-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Также в Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильемВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
В Крыму ФСБ задержала предпринимателя за аферу с оформлением прав на 300 тысяч рублей
11:19 26.02.2026 (обновлено: 11:29 26.02.2026)